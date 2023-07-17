https://ria.ru/20230717/aeroekspress-1884713664.html

"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения

"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения - РИА Новости, 17.07.2023

"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения

Расписание движения "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится 19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге, несколько рейсов... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:03

2023-07-17T19:03

2023-07-17T19:03

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Расписание движения "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится 19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге, несколько рейсов будут отменены, следует из сообщения перевозчика. "19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге по вечерам и ранним утром будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево. Несколько рейсов будут отменены, некоторые поезда будут следовать от и до Савеловского вокзала", – говорится в сообщении. Добраться в аэропорт в период изменений в расписании можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобусы отправляются в аэропорт каждые 15 минут с 5:50 до 0:05, из аэропорта – с 6:28 до 0:43. Поездка займет около 20 минут. Компания напоминает, что подробная информация и расписание движения доступны на сайте и в мобильном приложении. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".

https://ria.ru/20230409/aeroekspress-1863689392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт)