https://ria.ru/20230717/aeroekspress-1884713664.html
"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения
"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения - РИА Новости, 17.07.2023
"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения
Расписание движения "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится 19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге, несколько рейсов... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:03
2023-07-17T19:03
2023-07-17T19:03
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Расписание движения "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится 19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге, несколько рейсов будут отменены, следует из сообщения перевозчика. "19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге по вечерам и ранним утром будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево. Несколько рейсов будут отменены, некоторые поезда будут следовать от и до Савеловского вокзала", – говорится в сообщении. Добраться в аэропорт в период изменений в расписании можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобусы отправляются в аэропорт каждые 15 минут с 5:50 до 0:05, из аэропорта – с 6:28 до 0:43. Поездка займет около 20 минут. Компания напоминает, что подробная информация и расписание движения доступны на сайте и в мобильном приложении. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".
https://ria.ru/20230409/aeroekspress-1863689392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения
Расписание движения "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменится 19 и 20 июля
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Расписание движения "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится 19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге, несколько рейсов будут отменены, следует из сообщения перевозчика.
"19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге по вечерам и ранним утром будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево. Несколько рейсов будут отменены, некоторые поезда будут следовать от и до Савеловского вокзала", – говорится в сообщении.
Добраться в аэропорт в период изменений в расписании можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобусы отправляются в аэропорт каждые 15 минут с 5:50 до 0:05, из аэропорта – с 6:28 до 0:43. Поездка займет около 20 минут.
Компания напоминает, что подробная информация и расписание движения доступны на сайте и в мобильном приложении.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово
" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".
В Москве аэроэкспресс можно будет оплатить с помощью биометрии