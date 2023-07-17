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"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
19:03 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/aeroekspress-1884713664.html
"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения
"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения - РИА Новости, 17.07.2023
"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения
Расписание движения "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится 19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге, несколько рейсов... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:03
2023-07-17T19:03
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Расписание движения "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится 19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге, несколько рейсов будут отменены, следует из сообщения перевозчика. "19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге по вечерам и ранним утром будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево. Несколько рейсов будут отменены, некоторые поезда будут следовать от и до Савеловского вокзала", – говорится в сообщении. Добраться в аэропорт в период изменений в расписании можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобусы отправляются в аэропорт каждые 15 минут с 5:50 до 0:05, из аэропорта – с 6:28 до 0:43. Поездка займет около 20 минут. Компания напоминает, что подробная информация и расписание движения доступны на сайте и в мобильном приложении. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".
https://ria.ru/20230409/aeroekspress-1863689392.html
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"Аэроэкспресс" в Шереметьево изменит расписание движения

Расписание движения "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменится 19 и 20 июля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажиры на перроне нового железнодорожного терминала для поездов "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево
Пассажиры на перроне нового железнодорожного терминала для поездов Аэроэкспресс в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Расписание движения "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится 19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге, несколько рейсов будут отменены, следует из сообщения перевозчика.
"19 и 20 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге по вечерам и ранним утром будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево. Несколько рейсов будут отменены, некоторые поезда будут следовать от и до Савеловского вокзала", – говорится в сообщении.
Добраться в аэропорт в период изменений в расписании можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобусы отправляются в аэропорт каждые 15 минут с 5:50 до 0:05, из аэропорта – с 6:28 до 0:43. Поездка займет около 20 минут.
Компания напоминает, что подробная информация и расписание движения доступны на сайте и в мобильном приложении.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".
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