https://ria.ru/20230716/zoloto-1884153303.html
"Останутся ни с чем". Банки забирают золото из западных хранилищ
"Останутся ни с чем". Банки забирают золото из западных хранилищ - РИА Новости, 16.07.2023
"Останутся ни с чем". Банки забирают золото из западных хранилищ
После блокировки российских резервов большинство стран в мире — 68 процентов — предпочитают хранить драгметалл у себя. Согласно исследованию американской... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T08:00
2023-07-16T08:00
2023-07-16T08:02
сша
великобритания
франция
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. После блокировки российских резервов большинство стран в мире — 68 процентов — предпочитают хранить драгметалл у себя. Согласно исследованию американской инвестиционной компании Invesco, главы центробанков в один голос твердят, что такой важный актив нельзя держать за рубежом. К тому же геополитические риски и неуверенность в долларе побуждают инвестировать в развивающиеся рынки.Золотая лихорадкаInvesco опросила 85 суверенных фондов и 57 центробанков, почти 70 процентов из них занимаются репатриацией золота. В 2020-м таких было всего 50 процентов. "Мы хранили драгметалл в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули домой", — объясняет Reuters высокопоставленный сотрудник одного из ЦБ. Руководитель исследования Род Рингроу отмечает, что это общая тенденция.Из незаконного ареста российских активов финансисты сделали выводы. Да и к доллару нет прежнего доверия. Около 60 процентов респондентов считают золото более привлекательным. Это традиционная форма сохранения богатств, не подверженная инфляции благодаря природной ограниченности и сложности добычи. По состоянию на март крупнейшие держатели золотых запасов — Вашингтон, Берлин, Рим, Париж, Москва и Пекин. Банки Франции, Италии и Германии размещают резервы как на родине, так и за рубежом.В отчете не сказано, какие именно государства приступили к репатриации. Аналитик BitRiver Владислав Антонов поясняет, что раскрытие таких данных угрожает национальной безопасности и финансовой стабильности. Однако в Invesco наверняка интересовались прежде всего крупными европейскими экономиками.Менее обеспеченным и влиятельным тем более стоит беспокоиться о сохранности активов. Так, Венесуэла не смогла добиться от Банка Англии возвращения слитков на 1,95 миллиарда долларов. В конце июня Reuters сообщило, что правление ЦБ проиграло последнюю апелляцию. Еще в январе 2019-го в Bloomberg отмечали, что британский суд принимает решения под давлением США.Растущее недовериеАналитики BitRiver уточняют, что золото хоть и надежный актив, но не безрисковый. В 2021-м драгметалл подешевел на 3,62 процента, до 1829 долларов за унцию, в 2022-м — на 0,35 процента, до 1822.В мае котировки превышали 2000, сейчас — 1929. Подорожание с января — три процента. Дело в том, что на цену влияют спекулятивные факторы. Стихийный вывод активов создаст нестабильность на мировых финансовых рынках, и котировки взлетят."Крупнейшие хранилища золота — в США и Великобритании", — напоминает инвестиционный эксперт Эван Голованов."Они потеряют значительную часть клиентского базиса и столкнутся с финансовыми трудностями", — предупреждает Антонов. Но, по его словам, из-за ограниченной доступности физического золота процесс возврата может затянуться. И в целом эффективность "страхового резерва зависит от конкретных экономических и финансовых условий".Наиболее безопасный вариант — диверсификация активов. Центробанки традиционно вкладывали в гособлигации наиболее развитых стран. И хоть бонды США все еще популярны, жесткая санкционная политика и безудержно растущий госдолг заставляют искать альтернативы.ПереориентацияОсобенно привлекательны инфраструктурные проекты. Медленное восстановление китайской экономики смещает интерес инвесторов к Индии. Также перспективны Мексика, Бразилия и Индонезия из-за близости фабрик и заводов к местам реализации.Экономисты отмечают тенденцию к деглобализации, но признают, что отход от прежних шаблонов — небыстрый. "В стремлении добиться большей независимости страны создают союзы и блоки, это изменит структуру золотовалютных резервов и валют международной торговли", — указывает Голованов. Однако экономикам Востока, Азии и Латинской Америки необходим новый виток развития, считает он.Поэтому все больше стран хотят присоединиться к БРИКС. Помимо свободной торговли, это позволит нарастить производство, а значит, укрепить национальную экономику и валюту. Индия, Китай — огромные рынки сбыта, а Россия после ухода западных компаний предлагает много ниш в разных отраслях: от товаров народного потребления до высоких технологий и программного обеспечения.КНР выпускает высокотехнологичную продукцию, у китайцев богатый опыт инфраструктурного сотрудничества в Азии, России, Африке, и им нужно много энергоресурсов. Кроме того, основатели БРИКС обладают большим военным и политическим влиянием, что помогает другим участникам организации противостоять давлению западного мира.
https://ria.ru/20230709/evrosoyuz-1882552743.html
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сша, великобритания, франция, германия, санкции в отношении россии
США, Великобритания, Франция, Германия, Санкции в отношении России
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. После блокировки российских резервов большинство стран в мире — 68 процентов — предпочитают хранить драгметалл у себя. Согласно исследованию американской инвестиционной компании Invesco, главы центробанков в один голос твердят, что такой важный актив нельзя держать за рубежом. К тому же геополитические риски и неуверенность в долларе побуждают инвестировать в развивающиеся рынки.
Invesco опросила 85 суверенных фондов и 57 центробанков, почти 70 процентов из них занимаются репатриацией золота. В 2020-м таких было всего 50 процентов. "Мы хранили драгметалл в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули домой", — объясняет Reuters высокопоставленный сотрудник одного из ЦБ. Руководитель исследования Род Рингроу отмечает, что это общая тенденция.
Из незаконного ареста российских активов финансисты сделали выводы. Да и к доллару нет прежнего доверия. Около 60 процентов респондентов считают золото более привлекательным. Это традиционная форма сохранения богатств, не подверженная инфляции благодаря природной ограниченности и сложности добычи. По состоянию
на март крупнейшие держатели золотых запасов — Вашингтон, Берлин, Рим, Париж, Москва и Пекин. Банки Франции, Италии и Германии размещают резервы как на родине, так и за рубежом.
В отчете не сказано, какие именно государства приступили к репатриации. Аналитик BitRiver Владислав Антонов поясняет, что раскрытие таких данных угрожает национальной безопасности и финансовой стабильности. Однако в Invesco наверняка интересовались прежде всего крупными европейскими экономиками.
Менее обеспеченным и влиятельным тем более стоит беспокоиться о сохранности активов. Так, Венесуэла не смогла добиться от Банка Англии возвращения слитков на 1,95 миллиарда долларов. В конце июня Reuters
сообщило, что правление ЦБ проиграло последнюю апелляцию. Еще в январе 2019-го в Bloomberg
отмечали, что британский суд принимает решения под давлением США.
Аналитики BitRiver уточняют, что золото хоть и надежный актив, но не безрисковый. В 2021-м драгметалл подешевел на 3,62 процента, до 1829 долларов за унцию, в 2022-м — на 0,35 процента, до 1822.
В мае котировки превышали 2000, сейчас — 1929. Подорожание с января — три процента. Дело в том, что на цену влияют спекулятивные факторы. Стихийный вывод активов создаст нестабильность на мировых финансовых рынках, и котировки взлетят.
Налог на единство. Кому не по карману общеевропейские ценности
"Крупнейшие хранилища золота — в США и Великобритании", — напоминает инвестиционный эксперт Эван Голованов.
"Они потеряют значительную часть клиентского базиса и столкнутся с финансовыми трудностями", — предупреждает Антонов. Но, по его словам, из-за ограниченной доступности физического золота процесс возврата может затянуться. И в целом эффективность "страхового резерва зависит от конкретных экономических и финансовых условий".
Наиболее безопасный вариант — диверсификация активов. Центробанки традиционно вкладывали в гособлигации наиболее развитых стран. И хоть бонды США все еще популярны, жесткая санкционная политика и безудержно растущий госдолг заставляют искать альтернативы.
Особенно привлекательны инфраструктурные проекты. Медленное восстановление китайской экономики смещает интерес инвесторов к Индии. Также перспективны Мексика, Бразилия и Индонезия из-за близости фабрик и заводов к местам реализации.
Экономисты отмечают тенденцию к деглобализации, но признают, что отход от прежних шаблонов — небыстрый. "В стремлении добиться большей независимости страны создают союзы и блоки, это изменит структуру золотовалютных резервов и валют международной торговли", — указывает Голованов. Однако экономикам Востока, Азии и Латинской Америки необходим новый виток развития, считает он.
Глобальный передел. Чем решено заменить доллар
Поэтому все больше стран хотят присоединиться к БРИКС. Помимо свободной торговли, это позволит нарастить производство, а значит, укрепить национальную экономику и валюту. Индия, Китай — огромные рынки сбыта, а Россия после ухода западных компаний предлагает много ниш в разных отраслях: от товаров народного потребления до высоких технологий и программного обеспечения.
КНР выпускает высокотехнологичную продукцию, у китайцев богатый опыт инфраструктурного сотрудничества в Азии, России, Африке, и им нужно много энергоресурсов. Кроме того, основатели БРИКС обладают большим военным и политическим влиянием, что помогает другим участникам организации противостоять давлению западного мира.