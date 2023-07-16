https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884483778.html

Не сможет убежать. В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина

Не сможет убежать. В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина - РИА Новости, 16.07.2023

Не сможет убежать. В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина

Владимир Зеленский не смог должным образом организовать производство беспилотников на Украине, в то время как Владимир Путин успешно наладил работу российского... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T18:26

2023-07-16T18:26

2023-07-16T19:52

специальная военная операция на украине

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владимир путин

олег соскин

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог должным образом организовать производство беспилотников на Украине, в то время как Владимир Путин успешно наладил работу российского ВПК, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Шоумены не могут руководить страной. Они в этом ничего не понимают. <…> Зеленский просто играет роль. <…> Поэтому естественно, что будут провалы. Украина до сих пор не делает беспилотники, а Россия производит. <…> Они производят их десятками тысяч", — пояснил он.По словам эксперта, киевский режим не смог обеспечить военное производство для удовлетворения нужд ВСУ. Параллельно с этим внутри Украины наблюдаются серьезные экономические и финансовые проблемы из-за некомпетентности главы государства.Таким образом, Зеленскому следует объявить о проведении досрочных выборов уже этой осенью. Если он не захочет отдать власть добровольно, то рискует лишиться возможности сбежать из страны в случае необходимости, подытожил Соскин.

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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, олег соскин, вооруженные силы украины