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Не сможет убежать. В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 16.07.2023 (обновлено: 19:52 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884483778.html
Не сможет убежать. В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина
Не сможет убежать. В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина - РИА Новости, 16.07.2023
Не сможет убежать. В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина
Владимир Зеленский не смог должным образом организовать производство беспилотников на Украине, в то время как Владимир Путин успешно наладил работу российского... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T18:26
2023-07-16T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
олег соскин
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог должным образом организовать производство беспилотников на Украине, в то время как Владимир Путин успешно наладил работу российского ВПК, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Шоумены не могут руководить страной. Они в этом ничего не понимают. &lt;…&gt; Зеленский просто играет роль. &lt;…&gt; Поэтому естественно, что будут провалы. Украина до сих пор не делает беспилотники, а Россия производит. &lt;…&gt; Они производят их десятками тысяч", — пояснил он.По словам эксперта, киевский режим не смог обеспечить военное производство для удовлетворения нужд ВСУ. Параллельно с этим внутри Украины наблюдаются серьезные экономические и финансовые проблемы из-за некомпетентности главы государства.Таким образом, Зеленскому следует объявить о проведении досрочных выборов уже этой осенью. Если он не захочет отдать власть добровольно, то рискует лишиться возможности сбежать из страны в случае необходимости, подытожил Соскин.
https://ria.ru/20230716/miny-1884472861.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
Не сможет убежать. В Киеве обрушились на Зеленского из-за хода Путина

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не смог обеспечить ВСУ оружием для борьбы с Россией

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог должным образом организовать производство беспилотников на Украине, в то время как Владимир Путин успешно наладил работу российского ВПК, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«
"Шоумены не могут руководить страной. Они в этом ничего не понимают. <…> Зеленский просто играет роль. <…> Поэтому естественно, что будут провалы. Украина до сих пор не делает беспилотники, а Россия производит. <…> Они производят их десятками тысяч", — пояснил он.
По словам эксперта, киевский режим не смог обеспечить военное производство для удовлетворения нужд ВСУ. Параллельно с этим внутри Украины наблюдаются серьезные экономические и финансовые проблемы из-за некомпетентности главы государства.
Таким образом, Зеленскому следует объявить о проведении досрочных выборов уже этой осенью. Если он не захочет отдать власть добровольно, то рискует лишиться возможности сбежать из страны в случае необходимости, подытожил Соскин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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