https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884453098.html

Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ

Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2023

Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ

Саммит НАТО в Вильнюсе выявил определенные трещины в отношениях президентов США и Украины, пишет издание The Hill. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T12:50

2023-07-16T12:50

2023-07-16T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вильнюс

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883723864_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_cd7a321ef0e24a63ec36a0284b5cf38a.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Вильнюсе выявил определенные трещины в отношениях президентов США и Украины, пишет издание The Hill."Украинскому президенту не понравилось, что американский коллега не спешит ускорить прием его страны в НАТО", — говорится в публикации. Джо Байден, со своей стороны, проявил особенное недовольство поведением Владимира Зеленского, утверждает автор. Так, отмечает он, комментарии главы Белого дома о неготовности Украины присоединиться к НАТО были одними из самых четких его заявлений по этому вопросу. Они встретили поддержку среди других участников альянса, "к большому раздражению Зеленского". По мнению журналистов, недовольство Зеленского "удалось подавить" ​​относительно быстро, и после встречи с Байденом с глазу на глаз он похвалил американского президента.

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884441509.html

https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884435603.html

украина

вильнюс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вильнюс, сша, джо байден, владимир зеленский, нато