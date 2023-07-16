https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884453098.html
Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ
Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ
Саммит НАТО в Вильнюсе выявил определенные трещины в отношениях президентов США и Украины, пишет издание The Hill. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:50
2023-07-16T12:50
2023-07-16T15:25
специальная военная операция на украине
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нато
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Вильнюсе выявил определенные трещины в отношениях президентов США и Украины, пишет издание The Hill."Украинскому президенту не понравилось, что американский коллега не спешит ускорить прием его страны в НАТО", — говорится в публикации. Джо Байден, со своей стороны, проявил особенное недовольство поведением Владимира Зеленского, утверждает автор. Так, отмечает он, комментарии главы Белого дома о неготовности Украины присоединиться к НАТО были одними из самых четких его заявлений по этому вопросу. Они встретили поддержку среди других участников альянса, "к большому раздражению Зеленского". По мнению журналистов, недовольство Зеленского "удалось подавить" относительно быстро, и после встречи с Байденом с глазу на глаз он похвалил американского президента.
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884441509.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО
Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ
Hill: саммит НАТО в Вильнюсе показал серьезные трещины в отношениях Байдена и Зеленского