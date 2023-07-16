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Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 16.07.2023 (обновлено: 15:25 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884453098.html
Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ
Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ
Саммит НАТО в Вильнюсе выявил определенные трещины в отношениях президентов США и Украины, пишет издание The Hill. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:50
2023-07-16T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вильнюс
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Вильнюсе выявил определенные трещины в отношениях президентов США и Украины, пишет издание The Hill."Украинскому президенту не понравилось, что американский коллега не спешит ускорить прием его страны в НАТО", — говорится в публикации. Джо Байден, со своей стороны, проявил особенное недовольство поведением Владимира Зеленского, утверждает автор. Так, отмечает он, комментарии главы Белого дома о неготовности Украины присоединиться к НАТО были одними из самых четких его заявлений по этому вопросу. Они встретили поддержку среди других участников альянса, "к большому раздражению Зеленского". По мнению журналистов, недовольство Зеленского "удалось подавить" ​​относительно быстро, и после встречи с Байденом с глазу на глаз он похвалил американского президента.
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884441509.html
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в мире, украина, вильнюс, сша, джо байден, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО
Одно действие Зеленского показало истинное положение Украины, пишут СМИ

Hill: саммит НАТО в Вильнюсе показал серьезные трещины в отношениях Байдена и Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Вильнюсе выявил определенные трещины в отношениях президентов США и Украины, пишет издание The Hill.
"Украинскому президенту не понравилось, что американский коллега не спешит ускорить прием его страны в НАТО", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
"Их применят". В США раскрыли, что Зеленский приготовил России
Вчера, 11:03
Джо Байден, со своей стороны, проявил особенное недовольство поведением Владимира Зеленского, утверждает автор. Так, отмечает он, комментарии главы Белого дома о неготовности Украины присоединиться к НАТО были одними из самых четких его заявлений по этому вопросу. Они встретили поддержку среди других участников альянса, "к большому раздражению Зеленского".

По мнению журналистов, недовольство Зеленского "удалось подавить" ​​относительно быстро, и после встречи с Байденом с глазу на глаз он похвалил американского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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Вчера, 09:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВильнюсСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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