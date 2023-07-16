https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884435603.html

Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского, пишут СМИ

Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2023

Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский помешал Западу реализовать на саммите НАТО в Вильнюсе план в отношении России, пишет Дэниел Уильямс в статья для издания... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T09:48

2023-07-16T09:48

2023-07-16T09:53

в мире

россия

владимир зеленский

вильнюс

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помешал Западу реализовать на саммите НАТО в Вильнюсе план в отношении России, пишет Дэниел Уильямс в статья для издания Asia Times. "Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу", — говорится в публикации. В статье отмечается, что лидеров стран военного блока застигли врасплох жалобы Зеленского, которые показали раскол в альянсе. "НАТО также создала группу под названием Совет НАТО-Украина для координации сотрудничества. Однако, в спектакль о единстве альянса мало кто поверил, поскольку разговоры о нем были пустыми", — считает автор. Уильямс приходит к выводу, что после того, как Зеленский покинул Вильнюс, чиновники государств блока обрушились на него с резкой критикой.

https://ria.ru/20230716/berbok-1884432779.html

https://ria.ru/20230716/kozyr-1884426087.html

россия

вильнюс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир зеленский, вильнюс, украина, нато