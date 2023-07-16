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Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
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09:48 16.07.2023 (обновлено: 09:53 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884435603.html
Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского, пишут СМИ
Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский помешал Западу реализовать на саммите НАТО в Вильнюсе план в отношении России, пишет Дэниел Уильямс в статья для издания... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:48
2023-07-16T09:53
в мире
россия
владимир зеленский
вильнюс
украина
нато
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помешал Западу реализовать на саммите НАТО в Вильнюсе план в отношении России, пишет Дэниел Уильямс в статья для издания Asia Times. "Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу", — говорится в публикации. В статье отмечается, что лидеров стран военного блока застигли врасплох жалобы Зеленского, которые показали раскол в альянсе. "НАТО также создала группу под названием Совет НАТО-Украина для координации сотрудничества. Однако, в спектакль о единстве альянса мало кто поверил, поскольку разговоры о нем были пустыми", — считает автор. Уильямс приходит к выводу, что после того, как Зеленский покинул Вильнюс, чиновники государств блока обрушились на него с резкой критикой.
https://ria.ru/20230716/berbok-1884432779.html
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в мире, россия, владимир зеленский, вильнюс, украина, нато
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Вильнюс, Украина, НАТО
Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского, пишут СМИ

Asia Times: президент Украины Зеленский сорвал план Запада против России на саммите НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помешал Западу реализовать на саммите НАТО в Вильнюсе план в отношении России, пишет Дэниел Уильямс в статья для издания Asia Times.

"Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что лидеров стран военного блока застигли врасплох жалобы Зеленского, которые показали раскол в альянсе.

"НАТО также создала группу под названием Совет НАТО-Украина для координации сотрудничества. Однако, в спектакль о единстве альянса мало кто поверил, поскольку разговоры о нем были пустыми", — считает автор.

Уильямс приходит к выводу, что после того, как Зеленский покинул Вильнюс, чиновники государств блока обрушились на него с резкой критикой.
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