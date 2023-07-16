Россия получила "неожиданную помощь" от Зеленского, пишут СМИ
Asia Times: президент Украины Зеленский сорвал план Запада против России на саммите НАТО
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помешал Западу реализовать на саммите НАТО в Вильнюсе план в отношении России, пишет Дэниел Уильямс в статья для издания Asia Times.
"Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу", — говорится в публикации.
"Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что лидеров стран военного блока застигли врасплох жалобы Зеленского, которые показали раскол в альянсе.
"НАТО также создала группу под названием Совет НАТО-Украина для координации сотрудничества. Однако, в спектакль о единстве альянса мало кто поверил, поскольку разговоры о нем были пустыми", — считает автор.
Уильямс приходит к выводу, что после того, как Зеленский покинул Вильнюс, чиновники государств блока обрушились на него с резкой критикой.
"НАТО также создала группу под названием Совет НАТО-Украина для координации сотрудничества. Однако, в спектакль о единстве альянса мало кто поверил, поскольку разговоры о нем были пустыми", — считает автор.
Уильямс приходит к выводу, что после того, как Зеленский покинул Вильнюс, чиновники государств блока обрушились на него с резкой критикой.