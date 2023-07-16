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Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 16.07.2023 (обновлено: 20:27 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/zasedanie-1884490559.html
Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине
Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 16.07.2023
Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале пообещал западным странам сюрприз на предстоящем заседании... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T19:35
2023-07-16T20:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
великобритания
джеймс клеверли
дмитрий полянский
оон
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ООН, 16 июл — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале пообещал западным странам сюрприз на предстоящем заседании Совета Безопасности министерского уровня по Украине. &quot;Завтра, 17 июля, в 22:00 по Москве в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в Совете. &lt;...&gt; Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит&quot;, — написал он.По словам дипломата, западные страны планируют подтянуть "тяжелую артиллерию" в лице некоторых министров иностранных дел и превратить мероприятие в максимально громкое антироссийское шоу "с продолжением на следующий день в Генассамблее". В понедельник состоится заседание Совбеза ООН министерского уровня по украинской проблематике, председателем выступит глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. На следующий день, 18 июля, ожидается заседание ГА по этой же теме.
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россия, украина, в мире, великобритания, джеймс клеверли, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Великобритания, Джеймс Клеверли, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине

Зампостпреда России Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 16 июл — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале пообещал западным странам сюрприз на предстоящем заседании Совета Безопасности министерского уровня по Украине.
«

"Завтра, 17 июля, в 22:00 по Москве в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в Совете. <...> Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит", — написал он.

По словам дипломата, западные страны планируют подтянуть "тяжелую артиллерию" в лице некоторых министров иностранных дел и превратить мероприятие в максимально громкое антироссийское шоу "с продолжением на следующий день в Генассамблее".
В понедельник состоится заседание Совбеза ООН министерского уровня по украинской проблематике, председателем выступит глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. На следующий день, 18 июля, ожидается заседание ГА по этой же теме.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВеликобританияДжеймс КлеверлиДмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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