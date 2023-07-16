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Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине
Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 16.07.2023
Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале пообещал западным странам сюрприз на предстоящем заседании... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T19:35
2023-07-16T19:35
2023-07-16T20:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
великобритания
джеймс клеверли
дмитрий полянский
оон
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ООН, 16 июл — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале пообещал западным странам сюрприз на предстоящем заседании Совета Безопасности министерского уровня по Украине. "Завтра, 17 июля, в 22:00 по Москве в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в Совете. <...> Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит", — написал он.По словам дипломата, западные страны планируют подтянуть "тяжелую артиллерию" в лице некоторых министров иностранных дел и превратить мероприятие в максимально громкое антироссийское шоу "с продолжением на следующий день в Генассамблее". В понедельник состоится заседание Совбеза ООН министерского уровня по украинской проблематике, председателем выступит глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. На следующий день, 18 июля, ожидается заседание ГА по этой же теме.
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Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине
Зампостпреда России Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине