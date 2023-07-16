Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава Минфина США Йеллен съела в Китае вызывающие галлюцинации грибы - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 16.07.2023 (обновлено: 08:51 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/yellen-1884418025.html
СМИ: глава Минфина США Йеллен съела в Китае вызывающие галлюцинации грибы
СМИ: глава Минфина США Йеллен съела в Китае вызывающие галлюцинации грибы - РИА Новости, 16.07.2023
СМИ: глава Минфина США Йеллен съела в Китае вызывающие галлюцинации грибы
Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай употребила в пищу четыре порции грибов местной разновидности, известной галлюциногенными эффектами,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T00:44
2023-07-16T08:51
юньнань
джанет йеллен
сша
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585985479_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08300c884a4d77a400da81ff8a77fce9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай употребила в пищу четыре порции грибов местной разновидности, известной галлюциногенными эффектами, сообщает телеканал CNN. &quot;Помощник министра финансов подтвердил CNN, что Йеллен ела в ресторане и очень насладилась опытом, включая блюдо из грибов&quot;, — говорится в публикации.По данным телеканала, вскоре после приземления в Пекине глава американского Минфина отправилась с командой в ресторан юньнаньской кухни, где, среди прочего, заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань. "Грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными", — сообщил телеканалу профессор института ботаники Куньмина в провинции Юньнань Питер Мортимер. Он добавил, что ученым до настоящего времени не удалось выявить конкретный компонент в составе гриба, ответственный за вызов галлюцинаций. В самом ресторане, где Йеллен ела указанный вид грибов, CNN сообщили, что все подаваемые блюда из них готовятся качественно и полностью.
https://ria.ru/20230710/kitay-1883182576.html
юньнань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585985479_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e5a9d5a535c2fcac33cfc9f40bda3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юньнань, джанет йеллен, сша, китай, в мире
Юньнань, Джанет Йеллен, США, Китай, В мире
СМИ: глава Минфина США Йеллен съела в Китае вызывающие галлюцинации грибы

CNN: глава Минфина США Йеллен в Китае могла попробовать галлюциногенные грибы

© AP Photo / Andrew HarnikМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай употребила в пищу четыре порции грибов местной разновидности, известной галлюциногенными эффектами, сообщает телеканал CNN.
«

"Помощник министра финансов подтвердил CNN, что Йеллен ела в ресторане и очень насладилась опытом, включая блюдо из грибов", — говорится в публикации.

По данным телеканала, вскоре после приземления в Пекине глава американского Минфина отправилась с командой в ресторан юньнаньской кухни, где, среди прочего, заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань.
"Грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными", — сообщил телеканалу профессор института ботаники Куньмина в провинции Юньнань Питер Мортимер.
Он добавил, что ученым до настоящего времени не удалось выявить конкретный компонент в составе гриба, ответственный за вызов галлюцинаций.
В самом ресторане, где Йеллен ела указанный вид грибов, CNN сообщили, что все подаваемые блюда из них готовятся качественно и полностью.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Китай выразил Йеллен озабоченность из-за санкций и давления Вашингтона
10 июля, 09:02
 
ЮньнаньДжанет ЙелленСШАКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала