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СМИ: глава Минфина США Йеллен съела в Китае вызывающие галлюцинации грибы

СМИ: глава Минфина США Йеллен съела в Китае вызывающие галлюцинации грибы - РИА Новости, 16.07.2023

СМИ: глава Минфина США Йеллен съела в Китае вызывающие галлюцинации грибы

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай употребила в пищу четыре порции грибов местной разновидности, известной галлюциногенными эффектами,... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T00:44

2023-07-16T00:44

2023-07-16T08:51

юньнань

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай употребила в пищу четыре порции грибов местной разновидности, известной галлюциногенными эффектами, сообщает телеканал CNN. "Помощник министра финансов подтвердил CNN, что Йеллен ела в ресторане и очень насладилась опытом, включая блюдо из грибов", — говорится в публикации.По данным телеканала, вскоре после приземления в Пекине глава американского Минфина отправилась с командой в ресторан юньнаньской кухни, где, среди прочего, заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань. "Грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными", — сообщил телеканалу профессор института ботаники Куньмина в провинции Юньнань Питер Мортимер. Он добавил, что ученым до настоящего времени не удалось выявить конкретный компонент в составе гриба, ответственный за вызов галлюцинаций. В самом ресторане, где Йеллен ела указанный вид грибов, CNN сообщили, что все подаваемые блюда из них готовятся качественно и полностью.

https://ria.ru/20230710/kitay-1883182576.html

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