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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 16.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы прогремели в Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное". РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T23:28

2023-07-16T23:28

2023-07-16T23:28

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное". Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

херсон

херсонская область

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в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы рф