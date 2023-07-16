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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 16.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное". РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T23:28
2023-07-16T23:28
2023-07-16T23:28
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное". Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Общественное: в Херсоне прогремели взрывы