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Белый дом: американские военные не будут воевать с ВС России на Украине - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 16.07.2023 (обновлено: 17:46 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/voyna-1884479479.html
Белый дом: американские военные не будут воевать с ВС России на Украине
Белый дом: американские военные не будут воевать с ВС России на Украине - РИА Новости, 16.07.2023
Белый дом: американские военные не будут воевать с ВС России на Украине
Американские военные не будут воевать с Вооруженными силами РФ на Украине, эта позиция остается базовой и постоянной для США, заявил в интервью советник главы... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T17:41
2023-07-16T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы рф
террористическая организация "эта"
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Американские военные не будут воевать с Вооруженными силами РФ на Украине, эта позиция остается базовой и постоянной для США, заявил в интервью советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан."Базовой позицией США является один четкий пункт - мы собираемся поддерживать Украину без американских сапог на земле и американских солдат, сражающихся с российскими солдатами. Это остается постоянным на протяжении данного конфликта", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News.Салливан добавил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт на Украине "закончился третьей мировой войной".
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в мире, украина, сша, вооруженные силы рф, террористическая организация "эта"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы РФ, Террористическая организация "ЭТА"
Белый дом: американские военные не будут воевать с ВС России на Украине

Советник Салливан: американские военные не будут воевать с ВС России на Украине

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Американские военные не будут воевать с Вооруженными силами РФ на Украине, эта позиция остается базовой и постоянной для США, заявил в интервью советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Базовой позицией США является один четкий пункт - мы собираемся поддерживать Украину без американских сапог на земле и американских солдат, сражающихся с российскими солдатами. Это остается постоянным на протяжении данного конфликта", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News.
Салливан добавил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт на Украине "закончился третьей мировой войной".
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