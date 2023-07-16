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Белый дом: американские военные не будут воевать с ВС России на Украине

Белый дом: американские военные не будут воевать с ВС России на Украине - РИА Новости, 16.07.2023

Белый дом: американские военные не будут воевать с ВС России на Украине

Американские военные не будут воевать с Вооруженными силами РФ на Украине, эта позиция остается базовой и постоянной для США, заявил в интервью советник главы... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T17:41

2023-07-16T17:41

2023-07-16T17:46

специальная военная операция на украине

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террористическая организация "эта"

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Американские военные не будут воевать с Вооруженными силами РФ на Украине, эта позиция остается базовой и постоянной для США, заявил в интервью советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан."Базовой позицией США является один четкий пункт - мы собираемся поддерживать Украину без американских сапог на земле и американских солдат, сражающихся с российскими солдатами. Это остается постоянным на протяжении данного конфликта", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News.Салливан добавил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт на Украине "закончился третьей мировой войной".

https://ria.ru/20230716/muzhchiny-1884399273.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы рф, террористическая организация "эта"