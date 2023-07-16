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В Белом доме рассказали о перспективах ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 16.07.2023
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21:31 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/usa-1884499452.html
В Белом доме рассказали о перспективах ядерной сделки с Ираном
В Белом доме рассказали о перспективах ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 16.07.2023
В Белом доме рассказали о перспективах ядерной сделки с Ираном
США в настоящее сфокусированы на переговорах с Ираном о возвращении удерживаемых там американских граждан, не близки к заключению новой ядерной сделки и не... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T21:31
2023-07-16T21:31
сша
иран
в мире
тегеран (город)
джейк салливан
джон кирби
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США в настоящее сфокусированы на переговорах с Ираном о возвращении удерживаемых там американских граждан, не близки к заключению новой ядерной сделки и не считают ее приоритетом, заявили в воскресенье представители Белого дома. Так, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Штаты фокусируются над возвращением домой американских граждан. "Мы сфокусированы на попытках вернуть домой незаконно удерживаемых американцев. Это то, чем мы занимаемся", - указал он. Отвечая на вопрос о наличии неформальных коммуникаций США и Тегерана по "новой ядерной сделке", Кирби сообщил, что "никакой сделки сейчас нет". "Если они начнут предпринимать шаги к снижению ядерной напряженности - это будет хорошо для региона", - отметил Кирби. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, сообщил в интервью телеканалу CBS, что Вашингтон остается далек от какой-либо сделки с Тегераном. "Что касается ядерной программы, то мы не близки ни к какой сделке", - заявил он, подтвердив, что работа между сторонами ведется над возвращением находящихся в США американцев. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
https://ria.ru/20230704/aziya-1882011592.html
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сша, иран, в мире, тегеран (город), джейк салливан, джон кирби, дональд трамп
США, Иран, В мире, Тегеран (город), Джейк Салливан, Джон Кирби, Дональд Трамп
В Белом доме рассказали о перспективах ядерной сделки с Ираном

Белый дом: США далеки от ядерной сделки с Ираном и работают над возвратом американцев

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США в настоящее сфокусированы на переговорах с Ираном о возвращении удерживаемых там американских граждан, не близки к заключению новой ядерной сделки и не считают ее приоритетом, заявили в воскресенье представители Белого дома.
Так, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Штаты фокусируются над возвращением домой американских граждан.
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"Мы сфокусированы на попытках вернуть домой незаконно удерживаемых американцев. Это то, чем мы занимаемся", - указал он.
Отвечая на вопрос о наличии неформальных коммуникаций США и Тегерана по "новой ядерной сделке", Кирби сообщил, что "никакой сделки сейчас нет". "Если они начнут предпринимать шаги к снижению ядерной напряженности - это будет хорошо для региона", - отметил Кирби.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, сообщил в интервью телеканалу CBS, что Вашингтон остается далек от какой-либо сделки с Тегераном.
"Что касается ядерной программы, то мы не близки ни к какой сделке", - заявил он, подтвердив, что работа между сторонами ведется над возвращением находящихся в США американцев.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
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