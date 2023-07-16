https://ria.ru/20230716/upravlenie-1884473256.html

Доли иностранцев в "Даноне" и "Балтике" перешли в управление России

Доли иностранцев в "Даноне" и "Балтике" перешли в управление России - РИА Новости, 16.07.2023

Доли иностранцев в "Даноне" и "Балтике" перешли в управление России

Принадлежащие иностранным компаниями доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика" переходят во временное управление Росимущества, следует из указа президента... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T16:47

2023-07-16T16:47

2023-07-16T20:06

экономика

россия

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Принадлежащие иностранным компаниями доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика" переходят во временное управление Росимущества, следует из указа президента Владимира Путина на официальном интернет-портале правовой информации.Так, под управление Росимущества переводятся 83 292 493 тысячи обыкновенных акций "Данон Россия", принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций "Данон Трейд".В перечень ценных бумаг включены также 98,56 процента в капитале "Балтики", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35 процента — "Хоппи Юнион" и 0,09 процента Carlsberg Deurschland GmbH.В октябре французская компания Danone объявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России — при условии опциона обратного выкупа, сохранения до 25 процентов в бизнесе и места в совете директоров. Предполагалось, что переходный период займет несколько месяцев. В феврале источники на молочном рынке рассказывали РИА Новости, что компания отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы. Но в начале июля стало известно, что сделка может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года, причем, по словам собеседников агентства, процесс затягивает сама Danone, не желающая уходить с российского рынка. Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group в начале марта прошлого года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а в конце месяца анонсировал продажу российских активов. В конце минувшего июня Carlsberg заявила, что нашла нового инвестора для "Балтики", хотя до завершения сделки продолжит работу в прежнем режиме.

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)