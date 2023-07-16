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Доли иностранцев в "Даноне" и "Балтике" перешли в управление России - РИА Новости, 16.07.2023
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16:47 16.07.2023 (обновлено: 20:06 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/upravlenie-1884473256.html
Доли иностранцев в "Даноне" и "Балтике" перешли в управление России
Доли иностранцев в "Даноне" и "Балтике" перешли в управление России - РИА Новости, 16.07.2023
Доли иностранцев в "Даноне" и "Балтике" перешли в управление России
Принадлежащие иностранным компаниями доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика" переходят во временное управление Росимущества, следует из указа президента... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:47
2023-07-16T20:06
экономика
россия
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Принадлежащие иностранным компаниями доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика" переходят во временное управление Росимущества, следует из указа президента Владимира Путина на официальном интернет-портале правовой информации.Так, под управление Росимущества переводятся 83 292 493 тысячи обыкновенных акций "Данон Россия", принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций "Данон Трейд".В перечень ценных бумаг включены также 98,56 процента в капитале "Балтики", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35 процента — "Хоппи Юнион" и 0,09 процента Carlsberg Deurschland GmbH.В октябре французская компания Danone объявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России — при условии опциона обратного выкупа, сохранения до 25 процентов в бизнесе и места в совете директоров. Предполагалось, что переходный период займет несколько месяцев. В феврале источники на молочном рынке рассказывали РИА Новости, что компания отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы. Но в начале июля стало известно, что сделка может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года, причем, по словам собеседников агентства, процесс затягивает сама Danone, не желающая уходить с российского рынка. Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group в начале марта прошлого года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а в конце месяца анонсировал продажу российских активов. В конце минувшего июня Carlsberg заявила, что нашла нового инвестора для "Балтики", хотя до завершения сделки продолжит работу в прежнем режиме.
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экономика, россия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Доли иностранцев в "Даноне" и "Балтике" перешли в управление России

Путин подписал указ о переходе долей Danone и "Балтики" в управление Росимущества

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗавод "Данон-Юнимилк" в Московской области
Завод Данон-Юнимилк в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Завод "Данон-Юнимилк" в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Принадлежащие иностранным компаниями доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика" переходят во временное управление Росимущества, следует из указа президента Владимира Путина на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, под управление Росимущества переводятся 83 292 493 тысячи обыкновенных акций "Данон Россия", принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций "Данон Трейд".
В перечень ценных бумаг включены также 98,56 процента в капитале "Балтики", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35 процента — "Хоппи Юнион" и 0,09 процента Carlsberg Deurschland GmbH.
В октябре французская компания Danone объявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России — при условии опциона обратного выкупа, сохранения до 25 процентов в бизнесе и места в совете директоров. Предполагалось, что переходный период займет несколько месяцев. В феврале источники на молочном рынке рассказывали РИА Новости, что компания отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы. Но в начале июля стало известно, что сделка может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года, причем, по словам собеседников агентства, процесс затягивает сама Danone, не желающая уходить с российского рынка.
Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group в начале марта прошлого года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а в конце месяца анонсировал продажу российских активов. В конце минувшего июня Carlsberg заявила, что нашла нового инвестора для "Балтики", хотя до завершения сделки продолжит работу в прежнем режиме.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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