https://ria.ru/20230716/uolles-1884416844.html
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки - РИА Новости, 16.07.2023
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки
Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T00:13
2023-07-16T00:13
2023-07-16T00:30
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в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре. В интервью британской газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны. "Я весьма счастлив пойти и работать в баре", - рассказал Уоллес изданию. Он добавил, что хочет "вернуться к нормальной жизни" и хотел бы заниматься тем, что ему нравится, например, гонками "Формулы-1" или скачками.
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великобритания, бен уоллес, в мире
Великобритания, Бен Уоллес, В мире
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки
Глава минобороны Британии Уоллес заявил, что после отставки собирается работать в баре
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.
В интервью британской газете Times
Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны.
"Я весьма счастлив пойти и работать в баре", - рассказал Уоллес изданию.
Он добавил, что хочет "вернуться к нормальной жизни" и хотел бы заниматься тем, что ему нравится, например, гонками "Формулы-1" или скачками.
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