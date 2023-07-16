https://ria.ru/20230716/uolles-1884416844.html

Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки

Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки - РИА Новости, 16.07.2023

Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T00:13

2023-07-16T00:13

2023-07-16T00:30

великобритания

бен уоллес

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре. В интервью британской газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны. "Я весьма счастлив пойти и работать в баре", - рассказал Уоллес изданию. Он добавил, что хочет "вернуться к нормальной жизни" и хотел бы заниматься тем, что ему нравится, например, гонками "Формулы-1" или скачками.

https://ria.ru/20230716/byudzhet-1884415671.html

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великобритания, бен уоллес, в мире