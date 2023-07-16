Рейтинг@Mail.ru
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 16.07.2023 (обновлено: 00:30 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/uolles-1884416844.html
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки - РИА Новости, 16.07.2023
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки
Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T00:13
2023-07-16T00:30
великобритания
бен уоллес
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772365121_0:78:2296:1370_1920x0_80_0_0_433e7b91440d6d5535b16b04f71b73b9.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре. В интервью британской газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны. "Я весьма счастлив пойти и работать в баре", - рассказал Уоллес изданию. Он добавил, что хочет "вернуться к нормальной жизни" и хотел бы заниматься тем, что ему нравится, например, гонками "Формулы-1" или скачками.
https://ria.ru/20230716/byudzhet-1884415671.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772365121_183:0:2114:1448_1920x0_80_0_0_1f6f8b522fdfddb7aa073bf87f3a0e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, бен уоллес, в мире
Великобритания, Бен Уоллес, В мире
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки

Глава минобороны Британии Уоллес заявил, что после отставки собирается работать в баре

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.
В интервью британской газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны.
"Я весьма счастлив пойти и работать в баре", - рассказал Уоллес изданию.
Он добавил, что хочет "вернуться к нормальной жизни" и хотел бы заниматься тем, что ему нравится, например, гонками "Формулы-1" или скачками.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Глава минобороны Британии назвал необходимым увеличение оборонного бюджета
00:02
 
ВеликобританияБен УоллесВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала