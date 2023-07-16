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Киев назвал сумму полученной за полгода помощи от международных партнеров - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884476671.html
Киев назвал сумму полученной за полгода помощи от международных партнеров
Киев назвал сумму полученной за полгода помощи от международных партнеров - РИА Новости, 16.07.2023
Киев назвал сумму полученной за полгода помощи от международных партнеров
Более 23 миллиардов долларов поступило в бюджет Украины за полгода от международных партнеров, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T17:14
2023-07-16T17:14
специальная военная операция на украине
украина
экономика
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 23 миллиардов долларов поступило в бюджет Украины за полгода от международных партнеров, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. "За шесть месяцев этого года в госбюджет поступили 1,3 триллиона гривен налогов, сборов и других платежей. Расходы за это же время составили 1,78 триллиона гривен. Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета", - написал Шмыгаль на своей странице в соцсети Facebook*. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230713/bayden-1883860637.html
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украина, экономика, денис шмыгаль, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Экономика, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Киев назвал сумму полученной за полгода помощи от международных партнеров

Премьер Шмыгаль: Киев получил от партнеров более 23 миллиардов долларов за полгода

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 23 миллиардов долларов поступило в бюджет Украины за полгода от международных партнеров, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
«
"За шесть месяцев этого года в госбюджет поступили 1,3 триллиона гривен налогов, сборов и других платежей. Расходы за это же время составили 1,78 триллиона гривен. Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета", - написал Шмыгаль на своей странице в соцсети Facebook*.
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Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЭкономикаДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
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