https://ria.ru/20230716/ukraina-1884476671.html

Киев назвал сумму полученной за полгода помощи от международных партнеров

Киев назвал сумму полученной за полгода помощи от международных партнеров - РИА Новости, 16.07.2023

Киев назвал сумму полученной за полгода помощи от международных партнеров

Более 23 миллиардов долларов поступило в бюджет Украины за полгода от международных партнеров, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T17:14

2023-07-16T17:14

2023-07-16T17:14

специальная военная операция на украине

украина

экономика

денис шмыгаль

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 23 миллиардов долларов поступило в бюджет Украины за полгода от международных партнеров, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. "За шесть месяцев этого года в госбюджет поступили 1,3 триллиона гривен налогов, сборов и других платежей. Расходы за это же время составили 1,78 триллиона гривен. Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета", - написал Шмыгаль на своей странице в соцсети Facebook*. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230713/bayden-1883860637.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, экономика, денис шмыгаль, верховная рада украины