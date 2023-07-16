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В Белом доме напомнили условие для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 16.07.2023 (обновлено: 17:27 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884476232.html
В Белом доме напомнили условие для вступления Украины в НАТО
В Белом доме напомнили условие для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 16.07.2023
В Белом доме напомнили условие для вступления Украины в НАТО
Демократические реформы являются условием для вступления Украины в НАТО, а их завершение позволит Киеву сделать шаг вперед на пути в альянс, заявил советник... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T17:04
2023-07-16T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
джейк салливан
сша
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Демократические реформы являются условием для вступления Украины в НАТО, а их завершение позволит Киеву сделать шаг вперед на пути в альянс, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News."Каждый член альянса, каждая страна, которая стремится войти в НАТО, должна соответствовать определенным стандартам демократических реформ... НАТО будет работать с Украиной с целью обеспечить завершение этих реформ", - сообщил он.Салливан добавил, что когда демократические реформы будут завершены."Украина сможет сделать шаг вперед на пути к соответствию всем требованиям вступления в НАТО", заключил он.
https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html
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в мире, украина, нато, джейк салливан, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Джейк Салливан, США
В Белом доме напомнили условие для вступления Украины в НАТО

Белый дом назвал демократические реформы условием для вступления Украины в НАТО

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Демократические реформы являются условием для вступления Украины в НАТО, а их завершение позволит Киеву сделать шаг вперед на пути в альянс, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News.
«
"Каждый член альянса, каждая страна, которая стремится войти в НАТО, должна соответствовать определенным стандартам демократических реформ... НАТО будет работать с Украиной с целью обеспечить завершение этих реформ", - сообщил он.
Салливан добавил, что когда демократические реформы будут завершены.
"Украина сможет сделать шаг вперед на пути к соответствию всем требованиям вступления в НАТО", заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОДжейк СалливанСША
 
 
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