https://ria.ru/20230716/ukraina-1884476232.html

В Белом доме напомнили условие для вступления Украины в НАТО

В Белом доме напомнили условие для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 16.07.2023

В Белом доме напомнили условие для вступления Украины в НАТО

Демократические реформы являются условием для вступления Украины в НАТО, а их завершение позволит Киеву сделать шаг вперед на пути в альянс, заявил советник... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T17:04

2023-07-16T17:04

2023-07-16T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

джейк салливан

сша

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Демократические реформы являются условием для вступления Украины в НАТО, а их завершение позволит Киеву сделать шаг вперед на пути в альянс, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News."Каждый член альянса, каждая страна, которая стремится войти в НАТО, должна соответствовать определенным стандартам демократических реформ... НАТО будет работать с Украиной с целью обеспечить завершение этих реформ", - сообщил он.Салливан добавил, что когда демократические реформы будут завершены."Украина сможет сделать шаг вперед на пути к соответствию всем требованиям вступления в НАТО", заключил он.

https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html

украина

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, джейк салливан, сша