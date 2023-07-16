В Венгрии заявили о перемене настроений в НАТО насчет конфликта на Украине
Минобороны Венгрии: в НАТО есть понимание, что конфликт на Украине не решить военным путем
© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил в эфире радио Kossuth, что среди стран-членов НАТО заметно меняются настроения в отношении конфликта на Украине, становится понятно, что военное решение не приносит результата.
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"Некоторые страны-члены НАТО и нередко сам генеральный секретарь, хотя и не от имени альянса, а от имени отдельных стран-членов НАТО продолжают воинственную риторику... Мы, в отличие от них, решительно выступаем за то, что необходимо немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, а через них скорейшее заключение мира. Это позиция меньшинства, но настроения по этому поводу заметно меняются. Видно, что военное решение... не ведет к результату", - сказал Салаи-Бобровницки.
Он также отметил, что Венгрия не поставляет Киеву летальное вооружение и выступает против эскалации.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.