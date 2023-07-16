https://ria.ru/20230716/ukraina-1884475595.html

В Венгрии заявили о перемене настроений в НАТО насчет конфликта на Украине

В Венгрии заявили о перемене настроений в НАТО насчет конфликта на Украине - РИА Новости, 16.07.2023

В Венгрии заявили о перемене настроений в НАТО насчет конфликта на Украине

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил в эфире радио Kossuth, что среди стран-членов НАТО заметно меняются настроения в отношении конфликта на РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T17:00

2023-07-16T17:00

2023-07-16T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил в эфире радио Kossuth, что среди стран-членов НАТО заметно меняются настроения в отношении конфликта на Украине, становится понятно, что военное решение не приносит результата. "Некоторые страны-члены НАТО и нередко сам генеральный секретарь, хотя и не от имени альянса, а от имени отдельных стран-членов НАТО продолжают воинственную риторику... Мы, в отличие от них, решительно выступаем за то, что необходимо немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, а через них скорейшее заключение мира. Это позиция меньшинства, но настроения по этому поводу заметно меняются. Видно, что военное решение... не ведет к результату", - сказал Салаи-Бобровницки. Он также отметил, что Венгрия не поставляет Киеву летальное вооружение и выступает против эскалации. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html

https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, венгрия, украина