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Новые границы Украины. В США сделали Зеленскому страшное предупреждение - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 16.07.2023 (обновлено: 17:39 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884465092.html
Новые границы Украины. В США сделали Зеленскому страшное предупреждение
Новые границы Украины. В США сделали Зеленскому страшное предупреждение - РИА Новости, 16.07.2023
Новые границы Украины. В США сделали Зеленскому страшное предупреждение
США могут пойти на урегулирование украинского конфликта на условиях России, проигнорировав интересы Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:16
2023-07-16T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. США могут пойти на урегулирование украинского конфликта на условиях России, проигнорировав интересы Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Конфликт на Украине будет завершен, когда президент США направит сообщение Москве. &lt;…&gt; Мы выведем весь военный контингент и прекратим все поставки ВСУ", — сказал он.По мнению офицера, исход украинского кризиса будет зависеть от российско-американских переговоров. И Белый дом, вопреки ожиданиям главы киевского режима, в итоге признает, что потерянные им территории стали российскими, подчеркнул Макгрегор."Это то, чего Зеленский боится больше всего. Это сведет на нет все его обещания (о границах 1991 года. — Прим. ред.), из-за которых многие поддерживали его внутри страны", — отметил полковник.Президент Украины оказался в крайне тяжелой ситуации, поскольку ВСУ несут огромные потери на передовой. При этом Россия, наоборот, стала гораздо сильнее, поэтому именно она будет определять условия окончания конфликта, резюмировал военный.
https://ria.ru/20230716/strakh-1884425403.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, США
Новые границы Украины. В США сделали Зеленскому страшное предупреждение

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США завершат конфликт на Украине на условиях России

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. США могут пойти на урегулирование украинского конфликта на условиях России, проигнорировав интересы Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Конфликт на Украине будет завершен, когда президент США направит сообщение Москве. <…> Мы выведем весь военный контингент и прекратим все поставки ВСУ", — сказал он.
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По мнению офицера, исход украинского кризиса будет зависеть от российско-американских переговоров. И Белый дом, вопреки ожиданиям главы киевского режима, в итоге признает, что потерянные им территории стали российскими, подчеркнул Макгрегор.
"Это то, чего Зеленский боится больше всего. Это сведет на нет все его обещания (о границах 1991 года. — Прим. ред.), из-за которых многие поддерживали его внутри страны", — отметил полковник.
Президент Украины оказался в крайне тяжелой ситуации, поскольку ВСУ несут огромные потери на передовой. При этом Россия, наоборот, стала гораздо сильнее, поэтому именно она будет определять условия окончания конфликта, резюмировал военный.
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины
Вчера, 14:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАСША
 
 
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