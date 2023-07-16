https://ria.ru/20230716/ukraina-1884465092.html

Новые границы Украины. В США сделали Зеленскому страшное предупреждение

Новые границы Украины. В США сделали Зеленскому страшное предупреждение - РИА Новости, 16.07.2023

Новые границы Украины. В США сделали Зеленскому страшное предупреждение

США могут пойти на урегулирование украинского конфликта на условиях России, проигнорировав интересы Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T15:16

2023-07-16T15:16

2023-07-16T17:39

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. США могут пойти на урегулирование украинского конфликта на условиях России, проигнорировав интересы Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Конфликт на Украине будет завершен, когда президент США направит сообщение Москве. <…> Мы выведем весь военный контингент и прекратим все поставки ВСУ", — сказал он.По мнению офицера, исход украинского кризиса будет зависеть от российско-американских переговоров. И Белый дом, вопреки ожиданиям главы киевского режима, в итоге признает, что потерянные им территории стали российскими, подчеркнул Макгрегор."Это то, чего Зеленский боится больше всего. Это сведет на нет все его обещания (о границах 1991 года. — Прим. ред.), из-за которых многие поддерживали его внутри страны", — отметил полковник.Президент Украины оказался в крайне тяжелой ситуации, поскольку ВСУ несут огромные потери на передовой. При этом Россия, наоборот, стала гораздо сильнее, поэтому именно она будет определять условия окончания конфликта, резюмировал военный.

https://ria.ru/20230716/strakh-1884425403.html

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884459267.html

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