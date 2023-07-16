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Президент Болгарии неожиданно высказался о конфликте на Украине
Президент Болгарии неожиданно высказался о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.07.2023
Президент Болгарии неожиданно высказался о конфликте на Украине
Украинские власти хотят продолжения боевых действий, несмотря на последствия для остальных стран региона, заявил президент Болгарии Румен Радев в ходе общения с РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T14:25
2023-07-16T14:25
2023-07-16T15:54
специальная военная операция на украине
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болгария
украина
румен радев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские власти хотят продолжения боевых действий, несмотря на последствия для остальных стран региона, заявил президент Болгарии Румен Радев в ходе общения с журналистами. "Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа", — сказал он.По словам Радева, европейские лидеры "неистово пытаются убедить нас, что, направляя военную помощь, они, напротив, повышают нашу безопасность". Однако, отметил он, конфликт усугубляется, жертв становится все больше.
https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884453098.html
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в мире, болгария, украина, румен радев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Болгария, Украина, Румен Радев
Президент Болгарии неожиданно высказался о конфликте на Украине
Президент Болгарии Радев: Украина хочет продолжения конфликта, но счета оплачивает весь ЕС