https://ria.ru/20230716/ukraina-1884459267.html

Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины

Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины - РИА Новости, 16.07.2023

Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины

Западные страны практически истощили свои запасы оружия, а на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы,... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T14:01

2023-07-16T14:01

2023-07-16T15:38

в мире

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киев

сша

игорь конашенков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

южная корея

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Западные страны практически истощили свои запасы оружия, а на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы, передает агентство Bloomberg."Примите во внимание поразительную реальность: США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам", — говорится в публикации.На фоне сообщений об истощении запасов вооружений и невозможности их пополнения встает вопрос о способности западной промышленности продолжать военную поддержку ВСУ, отметил автор статьи.Так, британская компания BAE Systems недавно сообщила, что ей потребуется не менее 30 месяцев на возобновление производства гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов для украинской армии. А немецкой Rheinmetall необходимо около года на ремонт и модернизацию танков, указывает издание.Такая нехватка оружия и снарядов объясняет намерение США передать киевскому режиму кассетные бомбы, резюмировалось в материале.По информации Минобороны России, ВСУ уже применяли эти боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, это говорит о том, что войска противника стремятся убить как можно большее количество мирных граждан.

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884448171.html

https://ria.ru/20230716/putin-1884439399.html

украина

киев

сша

южная корея

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в мире, украина, киев, сша, игорь конашенков, вооруженные силы украины, южная корея, bae systems