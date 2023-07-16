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Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 16.07.2023 (обновлено: 15:38 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884459267.html
Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины
Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины - РИА Новости, 16.07.2023
Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины
Западные страны практически истощили свои запасы оружия, а на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T14:01
2023-07-16T15:38
в мире
украина
киев
сша
игорь конашенков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
южная корея
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Западные страны практически истощили свои запасы оружия, а на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы, передает агентство Bloomberg."Примите во внимание поразительную реальность: США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам", — говорится в публикации.На фоне сообщений об истощении запасов вооружений и невозможности их пополнения встает вопрос о способности западной промышленности продолжать военную поддержку ВСУ, отметил автор статьи.Так, британская компания BAE Systems недавно сообщила, что ей потребуется не менее 30 месяцев на возобновление производства гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов для украинской армии. А немецкой Rheinmetall необходимо около года на ремонт и модернизацию танков, указывает издание.Такая нехватка оружия и снарядов объясняет намерение США передать киевскому режиму кассетные бомбы, резюмировалось в материале.По информации Минобороны России, ВСУ уже применяли эти боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, это говорит о том, что войска противника стремятся убить как можно большее количество мирных граждан.
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884448171.html
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в мире, украина, киев, сша, игорь конашенков, вооруженные силы украины, южная корея, bae systems
В мире, Украина, Киев, США, Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Южная Корея, BAE Systems
Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины

Bloomberg: Запад прекратит помогать ВСУ из-за неспособности увеличить выпуск боеприпасов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Западные страны практически истощили свои запасы оружия, а на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы, передает агентство Bloomberg.
"Примите во внимание поразительную реальность: США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам", — говорится в публикации.
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На фоне сообщений об истощении запасов вооружений и невозможности их пополнения встает вопрос о способности западной промышленности продолжать военную поддержку ВСУ, отметил автор статьи.
Так, британская компания BAE Systems недавно сообщила, что ей потребуется не менее 30 месяцев на возобновление производства гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов для украинской армии. А немецкой Rheinmetall необходимо около года на ремонт и модернизацию танков, указывает издание.
Такая нехватка оружия и снарядов объясняет намерение США передать киевскому режиму кассетные бомбы, резюмировалось в материале.
По информации Минобороны России, ВСУ уже применяли эти боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, это говорит о том, что войска противника стремятся убить как можно большее количество мирных граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАИгорь КонашенковВооруженные силы УкраиныЮжная КореяBAE Systems
 
 
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