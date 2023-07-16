https://ria.ru/20230716/ukraina-1884459267.html
Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины
Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины - РИА Новости, 16.07.2023
Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины
Западные страны практически истощили свои запасы оружия, а на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T14:01
2023-07-16T14:01
2023-07-16T15:38
в мире
украина
киев
сша
игорь конашенков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:383:2730:1919_1920x0_80_0_0_bc93e68ae53598f1909d63b0c481eac9.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Западные страны практически истощили свои запасы оружия, а на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы, передает агентство Bloomberg."Примите во внимание поразительную реальность: США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам", — говорится в публикации.На фоне сообщений об истощении запасов вооружений и невозможности их пополнения встает вопрос о способности западной промышленности продолжать военную поддержку ВСУ, отметил автор статьи.Так, британская компания BAE Systems недавно сообщила, что ей потребуется не менее 30 месяцев на возобновление производства гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов для украинской армии. А немецкой Rheinmetall необходимо около года на ремонт и модернизацию танков, указывает издание.Такая нехватка оружия и снарядов объясняет намерение США передать киевскому режиму кассетные бомбы, резюмировалось в материале.По информации Минобороны России, ВСУ уже применяли эти боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, это говорит о том, что войска противника стремятся убить как можно большее количество мирных граждан.
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884448171.html
https://ria.ru/20230716/putin-1884439399.html
украина
киев
сша
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4a378d70550e1f78767a9a1be58cbd5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, игорь конашенков, вооруженные силы украины, южная корея, bae systems
В мире, Украина, Киев, США, Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Южная Корея, BAE Systems
Болезненная правда. В США пожаловались на серьезную проблему из-за Украины
Bloomberg: Запад прекратит помогать ВСУ из-за неспособности увеличить выпуск боеприпасов