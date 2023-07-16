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Удавка на шее. В Италии рассказали, как НАТО подставила Украину
Удавка на шее. В Италии рассказали, как НАТО подставила Украину - РИА Новости, 16.07.2023
Удавка на шее. В Италии рассказали, как НАТО подставила Украину
Несмотря на иллюзию всеобъемлющей поддержки, НАТО обрекла Киев на проигрыш в битве, пишет IL Fatto Quotidiano. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:08
2023-07-16T12:08
2023-07-16T17:47
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Несмотря на иллюзию всеобъемлющей поддержки, НАТО обрекла Киев на проигрыш в битве, пишет IL Fatto Quotidiano."Над головой Зеленского висит "топор войны", которую он вынужден вести с пониманием того, что не сможет в ней победить. А на шее у него сжимается удавка демократизации, потому что Украина — недемократическая страна и ее терпят лишь до тех пор, пока длится конфликт", — говорится в публикации.IL Fatto Quotidiano полагает, что противостояние с Россией станет битвой на истощение."У украинцев будет оставаться все меньше людей, моральный дух будет падать. Миллиарды испарятся. Европейская безопасность окажется под угрозой, условия мира будут неудобны всем", — прогнозирует автор.Вступление же Украины в НАТО приведет к размещению на территории государства оружия и военного контингента альянса, что, в свою очередь, выльется в перманентный конфликт в Европе, считает он.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230715/nato-1884394360.html
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украина, россия, италия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Италия, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Удавка на шее. В Италии рассказали, как НАТО подставила Украину
IFQ: НАТО обрекла Украину на безнадежную битву с Россией
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Несмотря на иллюзию всеобъемлющей поддержки, НАТО обрекла Киев на проигрыш в битве, пишет IL Fatto Quotidiano
.
"Над головой Зеленского висит "топор войны", которую он вынужден вести с пониманием того, что не сможет в ней победить. А на шее у него сжимается удавка демократизации, потому что Украина — недемократическая страна и ее терпят лишь до тех пор, пока длится конфликт", — говорится в публикации.
IL Fatto Quotidiano полагает, что противостояние с Россией станет битвой на истощение.
"У украинцев будет оставаться все меньше людей, моральный дух будет падать. Миллиарды испарятся. Европейская безопасность окажется под угрозой, условия мира будут неудобны всем", — прогнозирует автор.
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Вступление же Украины в НАТО приведет к размещению на территории государства оружия и военного контингента альянса, что, в свою очередь, выльется в перманентный конфликт в Европе, считает он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ
на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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