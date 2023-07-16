https://ria.ru/20230716/ukraina-1884448171.html

Удавка на шее. В Италии рассказали, как НАТО подставила Украину

Удавка на шее. В Италии рассказали, как НАТО подставила Украину - РИА Новости, 16.07.2023

Удавка на шее. В Италии рассказали, как НАТО подставила Украину

Несмотря на иллюзию всеобъемлющей поддержки, НАТО обрекла Киев на проигрыш в битве, пишет IL Fatto Quotidiano. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T12:08

2023-07-16T12:08

2023-07-16T17:47

украина

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италия

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Несмотря на иллюзию всеобъемлющей поддержки, НАТО обрекла Киев на проигрыш в битве, пишет IL Fatto Quotidiano."Над головой Зеленского висит "топор войны", которую он вынужден вести с пониманием того, что не сможет в ней победить. А на шее у него сжимается удавка демократизации, потому что Украина — недемократическая страна и ее терпят лишь до тех пор, пока длится конфликт", — говорится в публикации.IL Fatto Quotidiano полагает, что противостояние с Россией станет битвой на истощение."У украинцев будет оставаться все меньше людей, моральный дух будет падать. Миллиарды испарятся. Европейская безопасность окажется под угрозой, условия мира будут неудобны всем", — прогнозирует автор.Вступление же Украины в НАТО приведет к размещению на территории государства оружия и военного контингента альянса, что, в свою очередь, выльется в перманентный конфликт в Европе, считает он.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230715/nato-1884394360.html

https://ria.ru/20230716/nato-1884437601.html

украина

россия

италия

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украина, россия, италия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире