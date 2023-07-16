https://ria.ru/20230716/ukraina-1884441509.html

"Их применят". В США раскрыли, что Зеленский приготовил России

"Их применят". В США раскрыли, что Зеленский приготовил России - РИА Новости, 16.07.2023

"Их применят". В США раскрыли, что Зеленский приготовил России

Украина проигрывает конфликт, и ее президент Владимир Зеленский может в отчаянии ударить ракетами по России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:03

2023-07-16T11:03

2023-07-16T12:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украина проигрывает конфликт, и ее президент Владимир Зеленский может в отчаянии ударить ракетами по России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube."Они знают, что проиграли. Их войска разваливаются. И что этот человек, Зеленский, скорее всего, будет делать с вооружениями, которые способны ударить по российской территории? Он их использует", — считает офицер. По его словам, не нужно поставлять Украине оружие, способное втянуть США и НАТО в конфликт с Россией. "Зачем США вообще дают ему оружие? Ведь он отчаялся и хочет втянуть нас в военный конфликт с Россией", — заключил Макгрегор. Ранее он предупреждал, что Украина находится на грани полного коллапса и может начать разрушаться изнутри.

https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884435603.html

https://ria.ru/20230716/berbok-1884432779.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, владимир зеленский, россия, сша, нато, пентагон