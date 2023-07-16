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"Их применят". В США раскрыли, что Зеленский приготовил России
"Их применят". В США раскрыли, что Зеленский приготовил России - РИА Новости, 16.07.2023
"Их применят". В США раскрыли, что Зеленский приготовил России
Украина проигрывает конфликт, и ее президент Владимир Зеленский может в отчаянии ударить ракетами по России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T11:03
2023-07-16T11:03
2023-07-16T12:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украина проигрывает конфликт, и ее президент Владимир Зеленский может в отчаянии ударить ракетами по России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube."Они знают, что проиграли. Их войска разваливаются. И что этот человек, Зеленский, скорее всего, будет делать с вооружениями, которые способны ударить по российской территории? Он их использует", — считает офицер. По его словам, не нужно поставлять Украине оружие, способное втянуть США и НАТО в конфликт с Россией. "Зачем США вообще дают ему оружие? Ведь он отчаялся и хочет втянуть нас в военный конфликт с Россией", — заключил Макгрегор. Ранее он предупреждал, что Украина находится на грани полного коллапса и может начать разрушаться изнутри.
https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884435603.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, сша, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, США, НАТО, Пентагон
"Их применят". В США раскрыли, что Зеленский приготовил России
Полковник ВС США Макгрегор: Зеленский в отчаянии ударит по России и втянет НАТО в конфликт