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СМИ: Россия и КНР провели рекордное число совместных военных учений за год - РИА Новости, 16.07.2023
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15:58 16.07.2023 (обновлено: 16:00 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/ucheniya-1884469108.html
СМИ: Россия и КНР провели рекордное число совместных военных учений за год
СМИ: Россия и КНР провели рекордное число совместных военных учений за год - РИА Новости, 16.07.2023
СМИ: Россия и КНР провели рекордное число совместных военных учений за год
Россия и Китай в 2022 году провели рекордное количество совместных военных учений за последние 20 лет - шесть, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:58
2023-07-16T16:00
россия
китай
сша
владимир путин
оон
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия и Китай в 2022 году провели рекордное количество совместных военных учений за последние 20 лет - шесть, передает агентство Bloomberg. "В прошлом году Китай и вооруженные силы (президента России) Владимира Путина провели шесть совместных военных учений, что является самым большим показателем за последние два десятилетия", - говорится в сообщении агентства. Согласно информации центра изучения военных дел Китая при Национальном университете обороны США, пять учений в 2022 году прошли после начала специальной военной операции РФ. Как отмечается, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва и Пекин провели 36 совместных учений, а в предыдущие десять лет их было всего десять. "Эти учения станут более частыми... и будут иметь большое значение как политический сигнал. Это предполагает возможность их совместных действий, которые США и их союзники сочтут неприемлемыми, если не оскорбительными", - сказал агентству сотрудник Национального университета обороны США Эндрю Таффер. В субботу министерство обороны КНР сообщало, что в соответствии с годовым планом сотрудничества вооруженные силы РФ в ближайшее время примут участие в организованных Китаем военных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море. Как уточняет оборонное ведомство Китая, темой учений станет "поддержание безопасности стратегических морских путей", а цель маневров заключается в повышении уровня стратегического взаимодействия между китайскими и российскими вооруженными силами, укрепление способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на различные вызовы в сфере безопасности. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230521/kitay-1873132359.html
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россия, китай, сша, владимир путин, оон, в мире
Россия, Китай, США, Владимир Путин, ООН, В мире
СМИ: Россия и КНР провели рекордное число совместных военных учений за год

Bloomberg: Россия и Китай провели рекордные шесть совместных военных учений в 2022 году

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РоссииСовместные российско-китайские военные учения
Совместные российско-китайские военные учения - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Совместные российско-китайские военные учения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия и Китай в 2022 году провели рекордное количество совместных военных учений за последние 20 лет - шесть, передает агентство Bloomberg.
"В прошлом году Китай и вооруженные силы (президента России) Владимира Путина провели шесть совместных военных учений, что является самым большим показателем за последние два десятилетия", - говорится в сообщении агентства.
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Согласно информации центра изучения военных дел Китая при Национальном университете обороны США, пять учений в 2022 году прошли после начала специальной военной операции РФ. Как отмечается, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва и Пекин провели 36 совместных учений, а в предыдущие десять лет их было всего десять.
"Эти учения станут более частыми... и будут иметь большое значение как политический сигнал. Это предполагает возможность их совместных действий, которые США и их союзники сочтут неприемлемыми, если не оскорбительными", - сказал агентству сотрудник Национального университета обороны США Эндрю Таффер.
В субботу министерство обороны КНР сообщало, что в соответствии с годовым планом сотрудничества вооруженные силы РФ в ближайшее время примут участие в организованных Китаем военных учениях "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море. Как уточняет оборонное ведомство Китая, темой учений станет "поддержание безопасности стратегических морских путей", а цель маневров заключается в повышении уровня стратегического взаимодействия между китайскими и российскими вооруженными силами, укрепление способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на различные вызовы в сфере безопасности.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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