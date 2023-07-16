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"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим - РИА Новости, 16.07.2023
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12:00 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/tsar-1884234720.html
"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим
"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим - РИА Новости, 16.07.2023
"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим
50 лет назад советские зрители впервые увидели комедию "Иван Васильевич меняет профессию" пьесе Булгакова. С тех пор без ее трансляции не обходится ни один праздник, а цитаты из неё стали крылатыми. Вспоминаем, почему "надо закусывать", "за чей счёт" был банкет, зачем "хранить деньги в сберегательной кассе" и другие легендарные фразы из фильма.
2023-07-16T12:00
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леонид гайдай
машина времени
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"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим
50 лет назад советские зрители впервые увидели комедию "Иван Васильевич меняет профессию" пьесе Булгакова. С тех пор без ее трансляции не обходится ни один праздник, а цитаты из неё стали крылатыми. Вспоминаем, почему "надо закусывать", "за чей счёт" был банкет, зачем "хранить деньги в сберегательной кассе" и другие легендарные фразы из фильма.
audio/mpeg
"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим
50 лет назад советские зрители впервые увидели комедию "Иван Васильевич меняет профессию" пьесе Булгакова. С тех пор без ее трансляции не обходится ни один праздник, а цитаты из неё стали крылатыми. Вспоминаем, почему "надо закусывать", "за чей счёт" был банкет, зачем "хранить деньги в сберегательной кассе" и другие легендарные фразы из фильма.
audio/mpeg
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технологии, кино, иван грозный, иван iv грозный: "английский" царь на русском престоле, леонид гайдай, машина времени, аудио, михаил булгаков
Как это по-русски, Технологии, кино, Иван Грозный, Иван IV Грозный: "английский" царь на русском престоле, Леонид Гайдай, Машина времени, Михаил Булгаков
Как это по-русски

"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим

Как это по-русски
"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
50 лет назад советские зрители впервые увидели комедию "Иван Васильевич меняет профессию" пьесе Булгакова. С тех пор без ее трансляции не обходится ни один праздник, а цитаты из неё стали крылатыми. Вспоминаем, почему "надо закусывать", "за чей счёт" был банкет, зачем "хранить деньги в сберегательной кассе" и другие легендарные фразы из фильма.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Автор эпизода: Ира Любина
Голос эпизода: Руслан Жигалов
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Как это по-русскиТехнологиикиноИван ГрозныйИван IV Грозный: "английский" царь на русском престолеЛеонид ГайдайМашина времениМихаил Булгаков
 
 
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