https://ria.ru/20230716/tsar-1884234720.html
"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим
"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим - РИА Новости, 16.07.2023
"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим
50 лет назад советские зрители впервые увидели комедию "Иван Васильевич меняет профессию" пьесе Булгакова. С тех пор без ее трансляции не обходится ни один праздник, а цитаты из неё стали крылатыми. Вспоминаем, почему "надо закусывать", "за чей счёт" был банкет, зачем "хранить деньги в сберегательной кассе" и другие легендарные фразы из фильма.
2023-07-16T12:00
2023-07-16T12:00
2023-07-16T12:00
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"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим
50 лет назад советские зрители впервые увидели комедию "Иван Васильевич меняет профессию" пьесе Булгакова. С тех пор без ее трансляции не обходится ни один праздник, а цитаты из неё стали крылатыми. Вспоминаем, почему "надо закусывать", "за чей счёт" был банкет, зачем "хранить деньги в сберегательной кассе" и другие легендарные фразы из фильма.
audio/mpeg
"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим
50 лет назад советские зрители впервые увидели комедию "Иван Васильевич меняет профессию" пьесе Булгакова. С тех пор без ее трансляции не обходится ни один праздник, а цитаты из неё стали крылатыми. Вспоминаем, почему "надо закусывать", "за чей счёт" был банкет, зачем "хранить деньги в сберегательной кассе" и другие легендарные фразы из фильма.
audio/mpeg
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Как это по-русски, Технологии, кино, Иван Грозный, Иван IV Грозный: "английский" царь на русском престоле, Леонид Гайдай, Машина времени, Михаил Булгаков
"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим
50 лет назад советские зрители впервые увидели комедию "Иван Васильевич меняет профессию" пьесе Булгакова. С тех пор без ее трансляции не обходится ни один праздник, а цитаты из неё стали крылатыми. Вспоминаем, почему "надо закусывать", "за чей счёт" был банкет, зачем "хранить деньги в сберегательной кассе" и другие легендарные фразы из фильма.