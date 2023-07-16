https://ria.ru/20230716/tsar-1884234720.html

"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим

"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим - РИА Новости, 16.07.2023

"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим

50 лет назад советские зрители впервые увидели комедию "Иван Васильевич меняет профессию" пьесе Булгакова. С тех пор без ее трансляции не обходится ни один праздник, а цитаты из неё стали крылатыми. Вспоминаем, почему "надо закусывать", "за чей счёт" был банкет, зачем "хранить деньги в сберегательной кассе" и другие легендарные фразы из фильма.

2023-07-16T12:00

2023-07-16T12:00

2023-07-16T12:00

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"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим 50 лет назад советские зрители впервые увидели комедию "Иван Васильевич меняет профессию" пьесе Булгакова. С тех пор без ее трансляции не обходится ни один праздник, а цитаты из неё стали крылатыми. Вспоминаем, почему "надо закусывать", "за чей счёт" был банкет, зачем "хранить деньги в сберегательной кассе" и другие легендарные фразы из фильма. audio/mpeg

"Ты щас умрешь!". Какими фразами из "Ивана Васильевича" мы говорим 50 лет назад советские зрители впервые увидели комедию "Иван Васильевич меняет профессию" пьесе Булгакова. С тех пор без ее трансляции не обходится ни один праздник, а цитаты из неё стали крылатыми. Вспоминаем, почему "надо закусывать", "за чей счёт" был банкет, зачем "хранить деньги в сберегательной кассе" и другие легендарные фразы из фильма. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, кино, иван грозный, иван iv грозный: "английский" царь на русском престоле, леонид гайдай, машина времени, аудио, михаил булгаков