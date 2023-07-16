https://ria.ru/20230716/trevoga-1884487491.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.07.2023

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T19:05

2023-07-16T19:05

2023-07-16T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в 18.53 (совпадает с мск) в Киеве и Харьковской области. Через несколько минут тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

киев

харьковская область

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в мире, украина, киев, харьковская область, вооруженные силы рф