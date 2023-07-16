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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:05 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/trevoga-1884487491.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.07.2023
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T19:05
2023-07-16T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в 18.53 (совпадает с мск) в Киеве и Харьковской области. Через несколько минут тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, киев, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киевской и еще шести областях

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги прозвучал в 18.53 (совпадает с мск) в Киеве и Харьковской области. Через несколько минут тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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