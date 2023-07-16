https://ria.ru/20230716/trevoga-1884432898.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.07.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:07
2023-07-16T09:07
2023-07-16T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
харьковская область
сумская область
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В воскресенье тревога уже звучала в этих регионах. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 08.44 мск по 08.47 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230716/kharkov-1884419446.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Сумская область, Полтавская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу