https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884484892.html

Российские военные показали, как восстанавливают боевую технику на фронте

Российские военные показали, как восстанавливают боевую технику на фронте - РИА Новости, 16.07.2023

Российские военные показали, как восстанавливают боевую технику на фронте

Артиллеристы ВС РФ в кратчайшие сроки восстанавливают боевые орудия и машины, чтобы они могли почти всегда находится на передовой, рассказал РИА Новости боец c... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T18:36

2023-07-16T18:36

2023-07-16T18:43

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884485347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7ebdf6cd66979d594d20e29a0b8acd5.jpg

ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ в кратчайшие сроки восстанавливают боевые орудия и машины, чтобы они могли почти всегда находится на передовой, рассказал РИА Новости боец c позывным "Лемур". Собеседник агентства отметил, что восстанавливать приходится в большей степени технику, поврежденную в результате артиллерийских ударов противника по нашим позициям. "Чаще сталкиваемся с последствиями ударов артиллерии противника, либо рядом либо прицельно, когда прицельно, то срабатывает БК (боекомплект - ред.) и машину уже не спасти. А когда рядом - она (артиллерийская установка - ред.) получает осколочные повреждения", - рассказал корреспонденту РИА Новости боец с позывным "Лемур". Он отметил, что во время прилета снарядов в непосредственной близости от орудия, чаще всего требуется узловой ремонт. "Меняем обычно узлы, коробку, двигатель... Запчасти поставляют нам, помогают тут", - подытожил военнослужащий.

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артиллерист о восстановлении боевой техники Артиллерист о восстановлении боевой техники 2023-07-16T18:36 true PT3M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, вооруженные силы рф