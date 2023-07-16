https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884484892.html
Российские военные показали, как восстанавливают боевую технику на фронте
Российские военные показали, как восстанавливают боевую технику на фронте - РИА Новости, 16.07.2023
Российские военные показали, как восстанавливают боевую технику на фронте
Артиллеристы ВС РФ в кратчайшие сроки восстанавливают боевые орудия и машины, чтобы они могли почти всегда находится на передовой, рассказал РИА Новости боец c... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T18:36
2023-07-16T18:36
2023-07-16T18:43
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ в кратчайшие сроки восстанавливают боевые орудия и машины, чтобы они могли почти всегда находится на передовой, рассказал РИА Новости боец c позывным "Лемур". Собеседник агентства отметил, что восстанавливать приходится в большей степени технику, поврежденную в результате артиллерийских ударов противника по нашим позициям. "Чаще сталкиваемся с последствиями ударов артиллерии противника, либо рядом либо прицельно, когда прицельно, то срабатывает БК (боекомплект - ред.) и машину уже не спасти. А когда рядом - она (артиллерийская установка - ред.) получает осколочные повреждения", - рассказал корреспонденту РИА Новости боец с позывным "Лемур". Он отметил, что во время прилета снарядов в непосредственной близости от орудия, чаще всего требуется узловой ремонт. "Меняем обычно узлы, коробку, двигатель... Запчасти поставляют нам, помогают тут", - подытожил военнослужащий.
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Артиллерист о восстановлении боевой техники
Артиллерист о восстановлении боевой техники
2023-07-16T18:36
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные показали, как восстанавливают боевую технику на фронте
Российские артиллеристы в кратчайшие сроки восстанавливают боевые машины на фронте
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ в кратчайшие сроки восстанавливают боевые орудия и машины, чтобы они могли почти всегда находится на передовой, рассказал РИА Новости боец c позывным "Лемур".
Собеседник агентства отметил, что восстанавливать приходится в большей степени технику, поврежденную в результате артиллерийских ударов противника по нашим позициям.
"Чаще сталкиваемся с последствиями ударов артиллерии противника, либо рядом либо прицельно, когда прицельно, то срабатывает БК (боекомплект - ред.) и машину уже не спасти. А когда рядом - она (артиллерийская установка - ред.) получает осколочные повреждения", - рассказал корреспонденту РИА Новости боец с позывным "Лемур".
Он отметил, что во время прилета снарядов в непосредственной близости от орудия, чаще всего требуется узловой ремонт.
"Меняем обычно узлы, коробку, двигатель... Запчасти поставляют нам, помогают тут", - подытожил военнослужащий.
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