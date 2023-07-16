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Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 16.07.2023 (обновлено: 15:11 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884448495.html
Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники
Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники - РИА Новости, 16.07.2023
Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники
В России изучат захваченную у украинской армии военную технику, заявил президент Владимир Путин, кадры выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:13
2023-07-16T15:11
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
павел зарубин
т-90
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В России изучат захваченную у украинской армии военную технику, заявил президент Владимир Путин, кадры выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Есть такое выражение, как обратный инжиниринг. Ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, скажем, танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", — сказал глава государства.Войска противника, отметил российский лидер, также производят современные вооружения. Если есть возможность заглянуть внутрь и найти то, что потом можно применить в России, то "почему нет", добавил Путин.
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html
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россия, безопасность, владимир путин, павел зарубин, т-90
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Павел Зарубин, Т-90
Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники

Путин рассказал про обратный инжиниринг при работе с захваченной у ВСУ военной техникой

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В России изучат захваченную у украинской армии военную технику, заявил президент Владимир Путин, кадры выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Есть такое выражение, как обратный инжиниринг. Ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, скажем, танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", — сказал глава государства.
Войска противника, отметил российский лидер, также производят современные вооружения. Если есть возможность заглянуть внутрь и найти то, что потом можно применить в России, то "почему нет", добавил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир ПутинПавел ЗарубинТ-90
 
 
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