https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884448495.html
Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники
Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники - РИА Новости, 16.07.2023
Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники
В России изучат захваченную у украинской армии военную технику, заявил президент Владимир Путин, кадры выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:13
2023-07-16T12:13
2023-07-16T15:11
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
павел зарубин
т-90
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В России изучат захваченную у украинской армии военную технику, заявил президент Владимир Путин, кадры выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Есть такое выражение, как обратный инжиниринг. Ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, скажем, танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", — сказал глава государства.Войска противника, отметил российский лидер, также производят современные вооружения. Если есть возможность заглянуть внутрь и найти то, что потом можно применить в России, то "почему нет", добавил Путин.
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин, павел зарубин, т-90
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Павел Зарубин, Т-90
Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники
Путин рассказал про обратный инжиниринг при работе с захваченной у ВСУ военной техникой