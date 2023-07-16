https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884448495.html

Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники

Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники - РИА Новости, 16.07.2023

Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники

В России изучат захваченную у украинской армии военную технику, заявил президент Владимир Путин, кадры выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T12:13

2023-07-16T12:13

2023-07-16T15:11

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

павел зарубин

т-90

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В России изучат захваченную у украинской армии военную технику, заявил президент Владимир Путин, кадры выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Есть такое выражение, как обратный инжиниринг. Ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, скажем, танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", — сказал глава государства.Войска противника, отметил российский лидер, также производят современные вооружения. Если есть возможность заглянуть внутрь и найти то, что потом можно применить в России, то "почему нет", добавил Путин.

https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html

россия

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2023

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россия, безопасность, владимир путин, павел зарубин, т-90