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Придется повторить: Запад забыл преподанный Россией урок

Придется повторить: Запад забыл преподанный Россией урок - РИА Новости, 16.07.2023

Придется повторить: Запад забыл преподанный Россией урок

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин одобрил идею депутатов выставить затрофеенную технику возле посольств стран тех стран НАТО, которые ее... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T08:00

2023-07-16T08:00

2023-07-16T08:00

москва

вячеслав володин

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин одобрил идею депутатов выставить затрофеенную технику возле посольств стран тех стран НАТО, которые ее производят и поставляют на Украину. Интересная может получиться акция. Как раз к юбилею знаменитой выставки трофейной техники, что открылась 22 июня 1943 года Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. За 80 лет изменилось все — и ничего.Пройдемся по московским выставочным локациям. Как если бы мы были кураторами экспозиции от лица заинтересованной общественности.Начнем, конечно, с немецкого посольства. "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев", — говорил Владимир Путин в феврале, наверное, до конца не веря в то, что такое возможно. И мы, как потомки победителей рейха, с трудом могли себе представить такое развитие событий. Но Германия не смущается тем, что виновна в миллионах смертей русских, украинцев, евреев, поляков. Обещала и поставила свою продукцию, которая оказалась не лучшего качества. Подпаленные немецкие кошки нас бы порадовали, если бы не знать, что в машинах этих сидят наши бывшие люди, предавшие память предков. Сесть в танк с крестом — предать. Подбить танк с крестом — повторить тот самый дедов подвиг. Это все хорошо бы объяснить в табличках, которые можно выставить возле подбитых "Леопардов" у посольства Германии в Москве. Адрес довольно скромный: Ленинский проспект, дом 95А. Не центр, чуть вглубь от оживленной трассы. Но рядом много жилых домов — ребятишкам будет в радость полазить по поверженным танкам.Едем дальше.По данным NYT, на 26 июня из 113 бронемашин США БМП Bradley, поставленных ВСУ, уничтожено 17, или более 15 процентов. Сейчас уже намного больше. Наши парни затрофеили живую и здоровую зверюгу "Брэдли". Боевые машины американской пехоты, конечно, надо выставить на Садовом кольце, на потеху всем проезжающим мимо. Посольство окружено огромными бетонными глыбами по фасаду и выглядит как неприступная крепость. Битые и горелые "Брэдли" украсили бы вид на главное здание. Тем более что и адрес его изменился — со старого привычного "Новинский бульвар, д. 21-23" на новый, гораздо более точный: "площадь Донецкой Народной Республики, 1, стр. 1". Селфи, танцы, экскурсии для молодежи — отличная вышла бы история. Некоторые придут поплакать на американской броне, есть у нас и такие любители демократии. Да и пусть. Потрогают свой сияющий Запад с пробитым, прожженным боком. Это хорошо.Какие есть еще интересные образцы оружия НАТО?Польские 155-миллиметровые самоходные гаубицы Krab поставим на улице Климашкина, 4. Центр города, не так далеко от американского посольства. В хорошем районе Хамовники разместим подбитые австралийские бронетранспортеры Bushmaster — по адресу резиденции посла: Кропоткинский переулок, 13, стр. 1. Уютно, по-старомосковски, в переулочках.Вот для французских САУ CAESAR место будет отличное, выигрышное, на виду — на улице Большая Якиманка. Широко, просторно, красиво, недалеко от метро. "Цезари" будут отлично смотреться на фоне знаменитого красно-кирпичного особняка купца Игумнова, где располагается посольство Франции.Вообще, кстати, впору задуматься — с чего это посольства столь враждебных России стран занимают до сих пор такие прекрасные здания в Москве.Наконец, остается Великобритания и ее танки Challenger 2. Ее посольство на площади Луганской Народной Республики, вл. 1, но для наших выставочных целей идеально подходит резиденция самого посла — на Софийской набережной, дом 14, стр. 1. Прямо напротив Кремля. Опять же, есть где развернуться. И фотографии выйдут отличные. А ведь Запад нас научил, что убедительная, яркая картинка — половина дела. Первую половину проделали бойцы на передовой, разбивая и затрофеивая хваленую натовскую технику."Это — новинка немецкой военной промышленности. О ней очень много трещала немецкая пропаганда. Танк объявляли неуязвимым в бою. Писали, что броня его противостоит любому снаряду. <…> Могучий удар разнес башню. Бронебойные снаряды прошили борта. Даже мощная лобовая броня не выдержала. Зияют круглые бреши с посиневшими оплавленными краями. Ни сто миллиметров крупповской стали, ни эмблемы счастья, нарисованные и приваренные любителями кабалистики, не спасли экипаж танка от ударов нашей артиллерии". В принципе, готовое описание еще не открытой выставки "Леопардов" у немецкого посольства. Но написано это о немецких танках "Тигр" в 1943 году.Русская литература и русская жизнь таковы, что некоторые тексты можно брать готовыми, не переписывая, и заново печатать. Приведенный фрагмент — из статьи писателя и журналиста Бориса Полевого "Трофеи великих битв", опубликованной в газете 22 июня 1943 года. Статья рассказывала о той самой выставке в Парке культуры и отдыха, которая пользовалась невероятной популярностью.Более семи миллионов человек посетили ее, выставка работала до октября 1948 года.Для этой выставки специально был переоборудован и реконструирован сам Парк Горького — такое значение ей придавалось. Общая площадь выставки составляла десять с половиной гектаров: самолеты, различные артиллерийские системы из стран Европы, танковая бронетехника немецкого, чехословацкого, итальянского, французского и венгерского производства.Согласно архивным данным, на выставке было представлено: в авиационном разделе — 34 самолета, в артиллерийском — 128 артиллерийских систем и 40 минометов, в танковом отделе — 58 бронемашин и танков. Еще были выставлены стрелковое вооружение, образцы устройств связи, боеприпасов, продуктов и экипировки. Экспозиция была грандиозной."Ходишь по выставке и никак не можешь отделаться от мысли, что вся эта выстроенная в музейном порядке укрощенная вражеская техника еще недавно стальной лавиной катилась по залитым солнцем мирным землям, неся человечеству смерть и разрушение", — делился впечатлениями Борис Полевой.Что-то изменилось?Идея сейчас выставить натовскую технику на улицах Москвы — способ зримо напомнить о том, что по нашей земле снова ходят немецкие танки. И снова стреляют в наших. И происходит это все не с кем-то, а с нами. Прямо сейчас. И хорошо, если эти вражеские танки будут подбитые, горелые, изуродованные. Миф о сияющем неуязвимом, непобедимом Западе пора разрушить.Но надо сказать честно: выставка натовской техники у посольств, если она случится, станет горькой констатацией того, что казавшаяся реликтовой война с танковыми атаками и артиллерийскими обстрелами — не героическое прошлое, а горячая современность. В каждом нынешнем видео с фронта мы будто бы узнаем кадры из военных фильмов о подвиге наших дедов и прадедов. Как так вышло? Почему изменилось все и не изменилось ничего? По-прежнему на поле боя главный — солдат, и он решает исход войны.И парни, которые хохочут, затрофеив американскую железную зверюгу, вселяют в нас уверенность — ребята победят. Им только надо помочь. Правильно расставляя акценты в тылу. Захваченная в плен натовская техника у посольств стран, организовавших войну против России, — это верная разметка местности.

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https://ria.ru/20230708/vsu-1882941303.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

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москва, вячеслав володин, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, россия, аналитика