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На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке - РИА Новости, 16.07.2023
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Религия
 
09:51 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/tayvan-1884435734.html
На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке
На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке - РИА Новости, 16.07.2023
На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке
В результате взрыва на храмовой ярмарке в городе Цзяи, расположенном в юго-западной части Тайваня, пострадали 28 человек, семеро были госпитализированы,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:51
2023-07-16T09:51
религия
тайвань
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ПЕКИН, 16 июл - РИА Новости. В результате взрыва на храмовой ярмарке в городе Цзяи, расположенном в юго-западной части Тайваня, пострадали 28 человек, семеро были госпитализированы, передает в воскресенье тайваньское Центральное информационное агентство (CNA). Как пишет агентство, взрыв произошел в ночь на воскресенье во время проведения храмовой ярмарки, в которой принимали участие более 10 тысяч человек. Всего, как отмечает агентство, пострадали 28 человек, из которых семеро были госпитализированы с ранами от осколков стекла или ожогами, один человек получил серьезные ранения и был помещен в отделение интенсивной терапии. Согласно одной из версий, причиной пришествия стал взрыв мобильного электрогенератора на жидком топливе. Другая версия гласит, что причиной послужил взрыв фейерверков. В настоящее время полиция также не исключает человеческий фактор. Расследование продолжается.
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Религия, Тайвань
На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке

CNA: при взрыве на храмовой ярмарке в городе Цзяи на Тайване пострадали 28 человек

© AFP 2023 / PATRICK LINМашина скорой помощи на Тайване
Машина скорой помощи на Тайване - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AFP 2023 / PATRICK LIN
Машина скорой помощи на Тайване. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 июл - РИА Новости. В результате взрыва на храмовой ярмарке в городе Цзяи, расположенном в юго-западной части Тайваня, пострадали 28 человек, семеро были госпитализированы, передает в воскресенье тайваньское Центральное информационное агентство (CNA).
Как пишет агентство, взрыв произошел в ночь на воскресенье во время проведения храмовой ярмарки, в которой принимали участие более 10 тысяч человек.
Всего, как отмечает агентство, пострадали 28 человек, из которых семеро были госпитализированы с ранами от осколков стекла или ожогами, один человек получил серьезные ранения и был помещен в отделение интенсивной терапии.
Согласно одной из версий, причиной пришествия стал взрыв мобильного электрогенератора на жидком топливе. Другая версия гласит, что причиной послужил взрыв фейерверков.
В настоящее время полиция также не исключает человеческий фактор. Расследование продолжается.
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