https://ria.ru/20230716/tayvan-1884435734.html

На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке

На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке - РИА Новости, 16.07.2023

На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке

В результате взрыва на храмовой ярмарке в городе Цзяи, расположенном в юго-западной части Тайваня, пострадали 28 человек, семеро были госпитализированы,... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T09:51

2023-07-16T09:51

2023-07-16T09:51

религия

тайвань

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ПЕКИН, 16 июл - РИА Новости. В результате взрыва на храмовой ярмарке в городе Цзяи, расположенном в юго-западной части Тайваня, пострадали 28 человек, семеро были госпитализированы, передает в воскресенье тайваньское Центральное информационное агентство (CNA). Как пишет агентство, взрыв произошел в ночь на воскресенье во время проведения храмовой ярмарки, в которой принимали участие более 10 тысяч человек. Всего, как отмечает агентство, пострадали 28 человек, из которых семеро были госпитализированы с ранами от осколков стекла или ожогами, один человек получил серьезные ранения и был помещен в отделение интенсивной терапии. Согласно одной из версий, причиной пришествия стал взрыв мобильного электрогенератора на жидком топливе. Другая версия гласит, что причиной послужил взрыв фейерверков. В настоящее время полиция также не исключает человеческий фактор. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20220120/proisshestviya-1768727508.html

тайвань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тайвань