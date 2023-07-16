https://ria.ru/20230716/tayvan-1884435734.html
На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке
На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке - РИА Новости, 16.07.2023
На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке
В результате взрыва на храмовой ярмарке в городе Цзяи, расположенном в юго-западной части Тайваня, пострадали 28 человек, семеро были госпитализированы,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:51
2023-07-16T09:51
2023-07-16T09:51
религия
тайвань
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ПЕКИН, 16 июл - РИА Новости. В результате взрыва на храмовой ярмарке в городе Цзяи, расположенном в юго-западной части Тайваня, пострадали 28 человек, семеро были госпитализированы, передает в воскресенье тайваньское Центральное информационное агентство (CNA). Как пишет агентство, взрыв произошел в ночь на воскресенье во время проведения храмовой ярмарки, в которой принимали участие более 10 тысяч человек. Всего, как отмечает агентство, пострадали 28 человек, из которых семеро были госпитализированы с ранами от осколков стекла или ожогами, один человек получил серьезные ранения и был помещен в отделение интенсивной терапии. Согласно одной из версий, причиной пришествия стал взрыв мобильного электрогенератора на жидком топливе. Другая версия гласит, что причиной послужил взрыв фейерверков. В настоящее время полиция также не исключает человеческий фактор. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20220120/proisshestviya-1768727508.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайвань
На Тайване более 25 человек пострадали при взрыве на ярмарке
CNA: при взрыве на храмовой ярмарке в городе Цзяи на Тайване пострадали 28 человек
ПЕКИН, 16 июл - РИА Новости.
В результате взрыва на храмовой ярмарке в городе Цзяи, расположенном в юго-западной части Тайваня, пострадали 28 человек, семеро были госпитализированы, передает в воскресенье тайваньское Центральное информационное агентство (CNA
).
Как пишет агентство, взрыв произошел в ночь на воскресенье во время проведения храмовой ярмарки, в которой принимали участие более 10 тысяч человек.
Всего, как отмечает агентство, пострадали 28 человек, из которых семеро были госпитализированы с ранами от осколков стекла или ожогами, один человек получил серьезные ранения и был помещен в отделение интенсивной терапии.
Согласно одной из версий, причиной пришествия стал взрыв мобильного электрогенератора на жидком топливе. Другая версия гласит, что причиной послужил взрыв фейерверков.
В настоящее время полиция также не исключает человеческий фактор. Расследование продолжается.
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