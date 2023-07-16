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Путин дал оценку ходу спецоперации - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 16.07.2023 (обновлено: 14:11 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/svo-1884454991.html
Путин дал оценку ходу спецоперации
Путин дал оценку ходу спецоперации - РИА Новости, 16.07.2023
Путин дал оценку ходу спецоперации
Президент Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации в интервью, кадры из которого выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:15
2023-07-16T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации в интервью, кадры из которого выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин. &quot;Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее&quot;, — сказал глава государства.Он отметил, что все попытки противника прорвать российскую оборону, в том числе и с применением стратегических резервов, успехом не увенчались."Противник успеха не имеет", — подчеркнул Путин. На вопрос журналиста о дальнейших задачах России Путин пообещал ответить отдельно, без камер. Широко разрекламированное киевским режимом контрнаступление ВСУ началось на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях 4 июня. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они более чем за месяц не смогли прорвать российскую оборону и несут большие потери.
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безопасность, россия, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин дал оценку ходу спецоперации

Президент Путин положительно оценил ход СВО и отметил, что противник успеха не имеет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
РСЗО БМ-21 Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости
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РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации в интервью, кадры из которого выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«

"Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее", — сказал глава государства.

Он отметил, что все попытки противника прорвать российскую оборону, в том числе и с применением стратегических резервов, успехом не увенчались.
"Противник успеха не имеет", — подчеркнул Путин.
На вопрос журналиста о дальнейших задачах России Путин пообещал ответить отдельно, без камер.
Широко разрекламированное киевским режимом контрнаступление ВСУ началось на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях 4 июня. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они более чем за месяц не смогли прорвать российскую оборону и несут большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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