https://ria.ru/20230716/svo-1884454991.html
Путин дал оценку ходу спецоперации
Путин дал оценку ходу спецоперации - РИА Новости, 16.07.2023
Путин дал оценку ходу спецоперации
Президент Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации в интервью, кадры из которого выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:15
2023-07-16T13:15
2023-07-16T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации в интервью, кадры из которого выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин. "Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее", — сказал глава государства.Он отметил, что все попытки противника прорвать российскую оборону, в том числе и с применением стратегических резервов, успехом не увенчались."Противник успеха не имеет", — подчеркнул Путин. На вопрос журналиста о дальнейших задачах России Путин пообещал ответить отдельно, без камер. Широко разрекламированное киевским режимом контрнаступление ВСУ началось на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях 4 июня. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они более чем за месяц не смогли прорвать российскую оборону и несут большие потери.
https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880789096.html
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безопасность, россия, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин дал оценку ходу спецоперации
Президент Путин положительно оценил ход СВО и отметил, что противник успеха не имеет