https://ria.ru/20230716/spokoystvie-1884421521.html

МЧС дало советы, как успокоиться при нештатной ситуации

МЧС дало советы, как успокоиться при нештатной ситуации - РИА Новости, 16.07.2023

МЧС дало советы, как успокоиться при нештатной ситуации

Только спокойствие в любой нештатной ситуации поможет обуздать эмоции и максимально снизить волнение; оказавшись в беде, считайте до десяти, дышите ритмично и... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T02:50

2023-07-16T02:50

2023-07-16T02:50

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Только спокойствие в любой нештатной ситуации поможет обуздать эмоции и максимально снизить волнение; оказавшись в беде, считайте до десяти, дышите ритмично и сосредоточьтесь на внутренних ощущениях, советует МЧС России. "Сохраняйте спокойствие!" - так звучит общее правило всех памяток по действиям в любой нештатной ситуации", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства. Спасатели отмечают, что необдуманные действия могут только усугубить любую ситуацию и причинить человеку еще больший вред. "Гормоны стресса и адреналин учащают сердцебиение и ускоряют дыхание. От этого страдает логика и принятие решений. Нештатные ситуации заставляют людей действовать необдуманно и эмоционально", - подчеркивает МЧС РФ. По мнению экспертов ведомства, поспешность в действиях должна сопровождаться рассудительностью. Обуздать эмоции и снизить волнение в нештатной ситуации может помочь ритмичное дыхание с равными промежутками времени на вдох, небольшую задержку воздуха и выдох. Рекомендуется, кроме того, медленно считать до десяти, а также сосредоточиться на внутренних ощущениях: какие звуки и запахи слышите, что ощущают ваши руки и ноги. "Спокойствие - это граница между безопасностью и трагедией", - заключает МЧС России.

https://ria.ru/20230625/patriarkh-1880337628.html

https://ria.ru/20230406/nauka-1863276703.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)