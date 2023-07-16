https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884453849.html

Российские военные отразили на Краснолиманском направлении три атаки ВСУ

Российские военные отразили на Краснолиманском направлении три атаки ВСУ - РИА Новости, 16.07.2023

Российские военные отразили на Краснолиманском направлении три атаки ВСУ

Вооруженные силы РФ отразили за сутки три попытки атак войск Украины на Краснолиманском направлении, потери противника составили до ста военнослужащих, сообщило РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T13:01

2023-07-16T13:01

2023-07-16T13:15

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

макеевка

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили за сутки три попытки атак войск Украины на Краснолиманском направлении, потери противника составили до ста военнослужащих, сообщило в воскресенье в сводке Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Краснолиманском направлении.Подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодяное, Макеевка ЛНР, а также Серебрянского лесничества.Нанесено огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Голиково и Кузьмино ЛНР.Кроме того, в районе населенного пункта Новолюбовка ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ."За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: МСТА-Б и Д-30", - сказали в министерстве.

россия

луганская народная республика

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, луганская народная республика, макеевка, безопасность