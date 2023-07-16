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Российские военные отразили на Краснолиманском направлении три атаки ВСУ
Российские военные отразили на Краснолиманском направлении три атаки ВСУ - РИА Новости, 16.07.2023
Российские военные отразили на Краснолиманском направлении три атаки ВСУ
Вооруженные силы РФ отразили за сутки три попытки атак войск Украины на Краснолиманском направлении, потери противника составили до ста военнослужащих, сообщило РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:01
2023-07-16T13:01
2023-07-16T13:15
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
макеевка
безопасность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили за сутки три попытки атак войск Украины на Краснолиманском направлении, потери противника составили до ста военнослужащих, сообщило в воскресенье в сводке Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Краснолиманском направлении.Подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодяное, Макеевка ЛНР, а также Серебрянского лесничества.Нанесено огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Голиково и Кузьмино ЛНР.Кроме того, в районе населенного пункта Новолюбовка ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ."За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: МСТА-Б и Д-30", - сказали в министерстве.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, макеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Макеевка, Безопасность
Российские военные отразили на Краснолиманском направлении три атаки ВСУ
Минобороны: на Краснолиманском направлении за сутки уничтожили до ста украинских военных