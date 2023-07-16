https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884425006.html
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества - РИА Новости, 16.07.2023
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества
Подразделения трех украинских бригад четыре раза пытались атаковать позиции российских войск в районе Серебрянского лесничества, но не имели успеха и понесли... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T05:05
2023-07-16T05:05
2023-07-16T09:36
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Подразделения трех украинских бригад четыре раза пытались атаковать позиции российских войск в районе Серебрянского лесничества, но не имели успеха и понесли серьезные потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки "Центр" Александр Савчук. "В районе Серебрянского лесничества подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и пятой бригады Национальной гвардии Украины предприняли четыре попытки атаки позиций российских войск. В результате нанесения авиационного удара, а также огнем минометных батарей группировки "Центр" уничтожены танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина. Противник понес существенные потери в живой силе", — сказал он. Кроме того, добавил Савчук, на Краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесли удары по семи целям: двум опорным пунктам и пяти районам скопления живой силы противника.В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета. Авиация выполнила более 40 вылетов, во время которых разбомбила пункты временной дислокации, склад боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника.По информации Минобороны, за предыдущие сутки российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении более 70 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу Д-20 и склад боеприпасов 100-й бригады украинской территориальной обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества
Бойцы группировки войск "Центр" отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Подразделения трех украинских бригад четыре раза пытались атаковать позиции российских войск в районе Серебрянского лесничества, но не имели успеха и понесли серьезные потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки "Центр" Александр Савчук.
"В районе Серебрянского лесничества подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ
и пятой бригады Национальной гвардии Украины
предприняли четыре попытки атаки позиций российских войск. В результате нанесения авиационного удара, а также огнем минометных батарей группировки "Центр" уничтожены танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина. Противник понес существенные потери в живой силе", — сказал он.
Кроме того, добавил Савчук, на Краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесли удары по семи целям: двум опорным пунктам и пяти районам скопления живой силы противника.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета. Авиация выполнила более 40 вылетов, во время которых разбомбила пункты временной дислокации, склад боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении более 70 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу Д-20 и склад боеприпасов 100-й бригады украинской территориальной обороны.
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