https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1883892771.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-16T14:53

2023-07-16T14:53

2023-07-17T10:27

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили 15 атак ВСУ на Донецком направлении и три — на Краснолиманском. Пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп.Параллельно ликвидированы 89 артиллерийских расчетов, 124 района скопления живой силы и техники, пункт управления, шесть складов боеприпасов. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две ракеты ЗРК С-200, 13 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 455 самолетов, 242 вертолета, 5028 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1138 реактивных систем залпового огня, 10 721 танк и другие бронемашины, 5471 орудие полевой артиллерии и 11 698 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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