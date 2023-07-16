https://ria.ru/20230716/sobaka-1884422012.html

Кинолог рассказал, сколько слов способны запомнить собаки

Кинолог рассказал, сколько слов способны запомнить собаки - РИА Новости, 16.07.2023

Кинолог рассказал, сколько слов способны запомнить собаки

Собаки не воспринимают абстрактные значения человеческих слов и в каждом из произнесенных хозяином звуков видят определенные команды или указания к какому-либо... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T03:03

2023-07-16T03:03

2023-07-16T03:03

владимир голубев (кинолог)

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Собаки не воспринимают абстрактные значения человеческих слов и в каждом из произнесенных хозяином звуков видят определенные команды или указания к какому-либо действию, в среднем собака может выучить до сотни таких "слов", а ее запас пополняется на протяжение всей жизни животного, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. "Собаки воспринимают нашу речь не только как набор звуков, но и как вполне осмысленный набор слов. Их "словарный запас" пополняется в течение жизни. В среднем собака может запомнить около сотни слов. Есть, конечно, и те питомцы, которые отличаются особой сообразительностью и могут запомнить большее количество. Конечно, абстрактные значения слов для них недоступны, но они вполне различают призывы к действию и названия предметов", - сказал Голубев. Он уточнил при этом, что свою кличку собака тоже воспринимает как команду. Когда хозяин произносит имя питомца, для него это звучит как просьба обратить внимание. Также собака способна запомнить названия конкретных объектов, пояснил кинолог. Если сказать ей "иди на место", то она пойдет в совершенно конкретное место, туда, где она обычно отдыхает. Более того, собаки, особенно те, которые долгое время живут рядом с хозяином, могут считывать малейшие сигналы человеческого тела: позы, жесты, интонации. Иногда собаководу даже не нужно выражать свои чувства вербально, потому что собака может считывать их через позы или мимику, подчеркнул Голубев. Президент РКФ напомнил, что собака может совершать много разных действий, некоторые из которых будут ошибочными. Если питомец не понимает или не знает, чего от него хотят, это может вызывать у него стресс или нежелание реагировать на команды. Поэтому важно внятно показывать питомцу, что именно хозяин от него ждет, предупредил кинолог. "Увязывайте свои конкретные команды с определенными действиями. Всякий раз, когда собака демонстрирует правильное действие, поощряйте его лакомством и поглаживанием. Если собака не понимает команду, постарайтесь навести ее на правильное действие. Игнорируйте поведение собаки, если она не выполняет требуемое", - добавил он. Чтобы собака быстрее усвоила, какие действия правильные, слова-команды лучше использовать в повседневной жизни и сделать для собаки выполнение команды обыденностью, посоветовал Голубев. Лучше всего выбирать такие ситуации, за которыми будет следовать что-то приятное для собаки, например, кормление или прогулка, отметил кинолог. В то же время общаться с собакой надо спокойным, дружелюбным голосом. Запрещающие команды достаточно произносить громче, но ни в коем случае не переходить на крик, потому что так питомца можно напугать, он будет считывать злость и неадекватное состояние хозяина. "Всегда следите за своим состоянием, когда общаетесь с любимцем: собака – ваше зеркало, она с легкостью считывает настроение хозяина и перенимает его. Будьте спокойны, предсказуемы, не кричите на питомца, устанавливайте правила, разучивайте новые команды, поощряйте любимца и уделяйте достаточное количество времени на общение", - порекомендовал президент РКФ.

https://ria.ru/20230604/klichki-1876022823.html

https://ria.ru/20230703/sobaka-1881935792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир голубев (кинолог)