https://ria.ru/20230716/snaryady-1884477427.html

В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных бомб Украине

В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных бомб Украине - РИА Новости, 16.07.2023

В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных бомб Украине

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя передачу Украине кассетных боеприпасов, выразил в интервью уверенность в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T17:26

2023-07-16T17:26

2023-07-16T17:40

специальная военная операция на украине

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джейк салливан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя передачу Украине кассетных боеприпасов, выразил в интервью уверенность в том, что моральный авторитет США из-за этого не пострадал, а президент страны Джо Байден полон решимости не оставить Киев без оружия."Наш моральный авторитет не изменился", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News на вопрос, пострадал ли моральный авторитет США из-за передачи кассетных боеприпасов Украине.Салливан отметил, что для Штатов важнее продолжать поддержку Киева, предоставляя ему вооружения."Мы попросту не собираемся оставить Украину безоружной. Президент в этом вопросе полон решимости", - добавил он.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230716/otchayanie-1884422678.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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в мире, сша, украина, джейк салливан, джо байден