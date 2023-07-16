Рейтинг@Mail.ru
В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных бомб Украине - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 16.07.2023 (обновлено: 17:40 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/snaryady-1884477427.html
В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных бомб Украине
В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных бомб Украине - РИА Новости, 16.07.2023
В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных бомб Украине
Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя передачу Украине кассетных боеприпасов, выразил в интервью уверенность в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T17:26
2023-07-16T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джейк салливан
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882726110_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_31e8edfd2dda40b1e5db7ba489bed00d.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя передачу Украине кассетных боеприпасов, выразил в интервью уверенность в том, что моральный авторитет США из-за этого не пострадал, а президент страны Джо Байден полон решимости не оставить Киев без оружия."Наш моральный авторитет не изменился", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News на вопрос, пострадал ли моральный авторитет США из-за передачи кассетных боеприпасов Украине.Салливан отметил, что для Штатов важнее продолжать поддержку Киева, предоставляя ему вооружения."Мы попросту не собираемся оставить Украину безоружной. Президент в этом вопросе полон решимости", - добавил он.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230716/otchayanie-1884422678.html
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882726110_606:0:3218:1959_1920x0_80_0_0_085a2288ba0816e2b94e59fd4c06dfa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джейк салливан, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джейк Салливан, Джо Байден
В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных бомб Украине

Салливан: моральный авторитет США не пострадал из-за поставки кассетных бомб Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Raughton
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя передачу Украине кассетных боеприпасов, выразил в интервью уверенность в том, что моральный авторитет США из-за этого не пострадал, а президент страны Джо Байден полон решимости не оставить Киев без оружия.
"Наш моральный авторитет не изменился", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News на вопрос, пострадал ли моральный авторитет США из-за передачи кассетных боеприпасов Украине.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Маск заявил, что США унижаются, отправляя ВСУ кассетные снаряды
Вчера, 03:52
Салливан отметил, что для Штатов важнее продолжать поддержку Киева, предоставляя ему вооружения.
«
"Мы попросту не собираемся оставить Украину безоружной. Президент в этом вопросе полон решимости", - добавил он.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран.
ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Отчаяние загнанного зверя: США дадут Украине дьявольское оружие
9 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжейк СалливанДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала