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БПЛА "коалиции" США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии 12 раз - РИА Новости, 16.07.2023
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22:22 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/siriya-1884502173.html
БПЛА "коалиции" США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии 12 раз
БПЛА "коалиции" США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии 12 раз - РИА Новости, 16.07.2023
БПЛА "коалиции" США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии 12 раз
Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T22:22
2023-07-16T22:22
в мире
сша
сирия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Гуринов. Он также уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы зафиксировано три нарушения воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16 и разведывательным самолетом МС-12V "коалиции". Гуринов добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны запрещенных террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Латакия - один обстрел, в Идлибе - один обстрел. В результате обстрела ранен сирийский военный.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, сша, сирия, эт-танф, f-16
В мире, США, Сирия, Эт-Танф, F-16
БПЛА "коалиции" США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии 12 раз

ЦПВС: беспилотники "коалиции" США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии еще 12 раз

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
"Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Гуринов.
Он также уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы зафиксировано три нарушения воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16 и разведывательным самолетом МС-12V "коалиции".
Гуринов добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны запрещенных террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Латакия - один обстрел, в Идлибе - один обстрел. В результате обстрела ранен сирийский военный.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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11 июля, 15:42
 
В миреСШАСирияЭт-ТанфF-16
 
 
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