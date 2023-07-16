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Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2023
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что система обороны "утерла нос" украинским войскам, предпринявшим массированную атаку беспилотниками на... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T14:39
2023-07-16T14:39
2023-07-16T14:39
специальная военная операция на украине
севастополь
дмитрий белик
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что система обороны "утерла нос" украинским войскам, предпринявшим массированную атаку беспилотниками на город. Киев пытался атаковать объекты в Севастополе семью летательными и двумя морскими беспилотниками, все они уничтожены, сообщили в минобороны России в воскресенье. Позднее в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что подразделения радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник над морем в Севастополе. "Оборона военно-морской базы в Севастополе в очередной раз утерла нос украинской военщине. Массированная атака дронов как с воздуха, так и с моря была успешно отбита. Украинские военные ушли несолоно хлебавши от берегов Севастополя, как говорится, просто поцеловали замок", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, украинские войска с завидным упорством пытаются атаковать главную базу Черноморского фота в Севастополе, но оборона выстроена тактически грамотно, личный состав благодаря многочисленным тренировкам стреляет одинаково метко что днем, что ночью. "Система обороны действует и эффективно, наши вооруженные силы извлекают уроки из боевых действий, и эта тенденция продолжается", - подчеркнул Белик.
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севастополь, дмитрий белик, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Безопасность
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме
Депутат Белик заявил, что система обороны Севастополя выстроена тактически грамотно
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что система обороны "утерла нос" украинским войскам, предпринявшим массированную атаку беспилотниками на город.
Киев
пытался атаковать объекты в Севастополе семью летательными и двумя морскими беспилотниками, все они уничтожены, сообщили в минобороны России
в воскресенье. Позднее в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев
написал, что подразделения радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник над морем в Севастополе.
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"Оборона военно-морской базы в Севастополе в очередной раз утерла нос украинской военщине. Массированная атака дронов как с воздуха, так и с моря была успешно отбита. Украинские военные ушли несолоно хлебавши от берегов Севастополя, как говорится, просто поцеловали замок", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, украинские войска с завидным упорством пытаются атаковать главную базу Черноморского фота в Севастополе, но оборона выстроена тактически грамотно, личный состав благодаря многочисленным тренировкам стреляет одинаково метко что днем, что ночью.
«
"Система обороны действует и эффективно, наши вооруженные силы извлекают уроки из боевых действий, и эта тенденция продолжается", - подчеркнул Белик.
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