https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884462341.html

Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме

Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2023

Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что система обороны "утерла нос" украинским войскам, предпринявшим массированную атаку беспилотниками на... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T14:39

2023-07-16T14:39

2023-07-16T14:39

специальная военная операция на украине

севастополь

дмитрий белик

госдума рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что система обороны "утерла нос" украинским войскам, предпринявшим массированную атаку беспилотниками на город. Киев пытался атаковать объекты в Севастополе семью летательными и двумя морскими беспилотниками, все они уничтожены, сообщили в минобороны России в воскресенье. Позднее в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что подразделения радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник над морем в Севастополе. "Оборона военно-морской базы в Севастополе в очередной раз утерла нос украинской военщине. Массированная атака дронов как с воздуха, так и с моря была успешно отбита. Украинские военные ушли несолоно хлебавши от берегов Севастополя, как говорится, просто поцеловали замок", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, украинские войска с завидным упорством пытаются атаковать главную базу Черноморского фота в Севастополе, но оборона выстроена тактически грамотно, личный состав благодаря многочисленным тренировкам стреляет одинаково метко что днем, что ночью. "Система обороны действует и эффективно, наши вооруженные силы извлекают уроки из боевых действий, и эта тенденция продолжается", - подчеркнул Белик.

https://ria.ru/20230715/zaluzhnyy-1884369010.html

https://ria.ru/20230715/krym-1884336730.html

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севастополь, дмитрий белик, госдума рф, безопасность