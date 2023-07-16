https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884433061.html
Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ в районе Севастополя
Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ в районе Севастополя - РИА Новости, 16.07.2023
Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ в районе Севастополя
Украинские войска пытались атаковать Севастополь семью летательными и двумя морскими беспилотниками, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:12
2023-07-16T09:12
2023-07-16T10:20
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_979b95ab2f16fa453fa5517b70745cfa.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские войска пытались атаковать Севастополь семью летательными и двумя морскими беспилотниками, сообщили в российском Минобороны."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь", — говорится в релизе.При этом два беспилотника силы ПВО уничтожили над Черным морем на большом расстоянии от берега, еще пять подавили средствами радиоэлектронной борьбы — они потерпели крушение, не достигнув целей."Также в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ", — добавили в военном ведомстве.Там подчеркнули, что во время этой атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет.Украинские войска постоянно устраивают атаки на Севастополь при помощи дронов. В городе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230709/raketa-1883086509.html
севастополь
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fca778e0bf7ca9778604a7928145fcf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ в районе Севастополя
Минобороны: ВСУ безуспешно пытались атаковать Севастополь летательными и морскими БПЛА