https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884433061.html

Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ в районе Севастополя

Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ в районе Севастополя - РИА Новости, 16.07.2023

Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ в районе Севастополя

Украинские войска пытались атаковать Севастополь семью летательными и двумя морскими беспилотниками, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T09:12

2023-07-16T09:12

2023-07-16T10:20

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинские войска пытались атаковать Севастополь семью летательными и двумя морскими беспилотниками, сообщили в российском Минобороны."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь", — говорится в релизе.При этом два беспилотника силы ПВО уничтожили над Черным морем на большом расстоянии от берега, еще пять подавили средствами радиоэлектронной борьбы — они потерпели крушение, не достигнув целей."Также в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ", — добавили в военном ведомстве.Там подчеркнули, что во время этой атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет.Украинские войска постоянно устраивают атаки на Севастополь при помощи дронов. В городе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230709/raketa-1883086509.html

севастополь

черное море

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севастополь, вооруженные силы украины, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность