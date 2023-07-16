https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884431691.html
В Севастополе возобновили движение катеров и парома после атаки БПЛА
В Севастополе возобновили движение катеров и парома после атаки БПЛА - РИА Новости, 16.07.2023
В Севастополе возобновили движение катеров и парома после атаки БПЛА
Паром и катера в Севастопольской бухте возобновили работу после приостановки, сообщил в Telegram-канале департамент транспорта города. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T08:48
2023-07-16T08:48
2023-07-16T08:48
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Паром и катера в Севастопольской бухте возобновили работу после приостановки, сообщил в Telegram-канале департамент транспорта города. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал об отражении российскими военными массированной атаки беспилотников на Севастополь, всего было сбито или подавлено средствами РЭБ девять беспилотников, в том числе два надводных. Работа пассажирского транспорта была остановлена. "Работа морского пассажирского транспорта возобновляется", - говорится в сообщении севастопольского департамента транспорта. В Севастопольской бухте работают катера по трем маршрутам и один паром, связывающие центральную часть города с Северной стороной.
https://ria.ru/20230716/bespilotnik-1884426803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, общество
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Общество
В Севастополе возобновили движение катеров и парома после атаки БПЛА
Движение катеров и парома возобновили в Севастопольской бухте после атаки украинских БПЛА