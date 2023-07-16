https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884431691.html

В Севастополе возобновили движение катеров и парома после атаки БПЛА

В Севастополе возобновили движение катеров и парома после атаки БПЛА - РИА Новости, 16.07.2023

В Севастополе возобновили движение катеров и парома после атаки БПЛА

Паром и катера в Севастопольской бухте возобновили работу после приостановки, сообщил в Telegram-канале департамент транспорта города. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T08:48

2023-07-16T08:48

2023-07-16T08:48

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Паром и катера в Севастопольской бухте возобновили работу после приостановки, сообщил в Telegram-канале департамент транспорта города. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал об отражении российскими военными массированной атаки беспилотников на Севастополь, всего было сбито или подавлено средствами РЭБ девять беспилотников, в том числе два надводных. Работа пассажирского транспорта была остановлена. "Работа морского пассажирского транспорта возобновляется", - говорится в сообщении севастопольского департамента транспорта. В Севастопольской бухте работают катера по трем маршрутам и один паром, связывающие центральную часть города с Северной стороной.

https://ria.ru/20230716/bespilotnik-1884426803.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев, общество