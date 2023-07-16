https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884424016.html
Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь - РИА Новости, 16.07.2023
Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T04:23
2023-07-16T04:23
2023-07-16T06:05
безопасность
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
херсонес
балаклава
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Он подчеркнул, что все службы города находятся в готовности, и попросил сохранять спокойствие.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230714/bespilotniki-1884111332.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, херсонес, балаклава
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Херсонес, Балаклава
Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь
Развожаев: системы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь