Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 16.07.2023 (обновлено: 06:05 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884424016.html
Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь - РИА Новости, 16.07.2023
Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T04:23
2023-07-16T06:05
безопасность
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
херсонес
балаклава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751482466_0:174:2059:1332_1920x0_80_0_0_422cc7c7828ed1c33c71bff876498eac.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Он подчеркнул, что все службы города находятся в готовности, и попросил сохранять спокойствие.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230714/bespilotniki-1884111332.html
севастополь
херсонес
балаклава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751482466_113:0:1889:1332_1920x0_80_0_0_286c867439bac1cf84dc76e2bedecb14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, севастополь, михаил развожаев, херсонес, балаклава
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Херсонес, Балаклава
Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь

Развожаев: системы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем
14 июля, 07:38
Он подчеркнул, что все службы города находятся в готовности, и попросил сохранять спокойствие.
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевХерсонесБалаклава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала