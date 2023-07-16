https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884424016.html

Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь

Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь - РИА Новости, 16.07.2023

Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь

Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T04:23

2023-07-16T04:23

2023-07-16T06:05

безопасность

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

херсонес

балаклава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751482466_0:174:2059:1332_1920x0_80_0_0_422cc7c7828ed1c33c71bff876498eac.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Силы ПВО и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Он подчеркнул, что все службы города находятся в готовности, и попросил сохранять спокойствие.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230714/bespilotniki-1884111332.html

севастополь

херсонес

балаклава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, севастополь, михаил развожаев, херсонес, балаклава