https://ria.ru/20230716/sdelka-1884466920.html

Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Одессу

Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Одессу - РИА Новости, 16.07.2023

Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Одессу

Из Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидца и данные сервиса MarineTraffic. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T15:37

2023-07-16T15:37

2023-07-16T16:58

экономика

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украина

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Из Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидца и данные сервиса MarineTraffic. "Последнее судно в рамках сделки при посредничестве ООН, позволяющей безопасный экспорт украинского зерна через Черное море, покинуло порт Одессы утром в воскресенье, до истечения крайнего срока для продления соглашения", — говорится в публикации.Речь идет о сухогрузе Samsun, следующем под турецким флагом. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Год назад представители России, Турции, Украины и ООН подписали пакет документов, которые определяли алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривали снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В частности, речь шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. В Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в таких условиях предпосылок для продления зерновой сделки нет.

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884462674.html

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экономика, одесса, украина, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, дмитрий песков, сирил рамафоса, оон, россия