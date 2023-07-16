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Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Одессу - РИА Новости, 16.07.2023
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15:37 16.07.2023 (обновлено: 16:58 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/sdelka-1884466920.html
Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Одессу
Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Одессу - РИА Новости, 16.07.2023
Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Одессу
Из Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидца и данные сервиса MarineTraffic. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:37
2023-07-16T16:58
экономика
одесса
украина
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Из Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидца и данные сервиса MarineTraffic. "Последнее судно в рамках сделки при посредничестве ООН, позволяющей безопасный экспорт украинского зерна через Черное море, покинуло порт Одессы утром в воскресенье, до истечения крайнего срока для продления соглашения", — говорится в публикации.Речь идет о сухогрузе Samsun, следующем под турецким флагом. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Год назад представители России, Турции, Украины и ООН подписали пакет документов, которые определяли алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривали снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В частности, речь шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. В Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в таких условиях предпосылок для продления зерновой сделки нет.
https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html
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экономика, одесса, украина, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, дмитрий песков, сирил рамафоса, оон, россия
Экономика, Одесса, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Дмитрий Песков, Сирил Рамафоса, ООН, Россия
Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Одессу

Порт Одессы покинуло последнее перед завершением зерновой сделки судно с продовольствием

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
Зернохранилище на территории одесского порта - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Из Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидца и данные сервиса MarineTraffic.
"Последнее судно в рамках сделки при посредничестве ООН, позволяющей безопасный экспорт украинского зерна через Черное море, покинуло порт Одессы утром в воскресенье, до истечения крайнего срока для продления соглашения", — говорится в публикации.
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Речь идет о сухогрузе Samsun, следующем под турецким флагом.
Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Год назад представители России, Турции, Украины и ООН подписали пакет документов, которые определяли алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривали снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В частности, речь шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.
В Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано.
Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в таких условиях предпосылок для продления зерновой сделки нет.
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ЭкономикаОдессаУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияДмитрий ПесковСирил РамафосаООНРоссия
 
 
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