https://ria.ru/20230716/sdelka-1884436888.html

В Турции рассказали об отношении России к продлению зерновой сделки

В Турции рассказали об отношении России к продлению зерновой сделки - РИА Новости, 16.07.2023

В Турции рассказали об отношении России к продлению зерновой сделки

Россия "холодно" относится к вопросу продления сроков действия "зерновой сделки", мотивируя это тем, что на практике она работает только в пользу Украины,... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:06

2023-07-16T10:06

2023-07-16T10:06

экономика

россия

украина

турция

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029469_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_dac29fc3b5aaffa6c258d24de0cee27e.jpg

АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Россия "холодно" относится к вопросу продления сроков действия "зерновой сделки", мотивируя это тем, что на практике она работает только в пользу Украины, передает турецкий телеканал A Haber. Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. "Поскольку срок действия соглашения истекает 17 июля 2023 года, необходимо новое, четвертое по счету продление. Однако Россия холодно относится к продлению соглашения, мотивируя это тем, что на практике оно работает только в пользу Украины, и она не может обеспечить поставки собственной продукции и удобрений", - передал телеканал. При этом A Haber уточнил, что Турция ведет двустороннюю дипломатию, как через министерство иностранных дел, так и через министерство национальной обороны, консультируясь с ООН, чтобы в четвертый раз продлить действие соглашения. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884426901.html

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, турция, зерновая сделка