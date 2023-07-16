https://ria.ru/20230716/putin-1884458796.html

Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"

Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 16.07.2023

Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"

Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" и возможно посетит один из регионов, сообщили РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T13:55

2023-07-16T13:55

2023-07-16T13:55

общество

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" и возможно посетит один из регионов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Помимо этого глава государства проведет совещание с членами правительства.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, павел зарубин