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Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 16.07.2023
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13:55 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/putin-1884458796.html
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 16.07.2023
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" и возможно посетит один из регионов, сообщили РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:55
2023-07-16T13:55
общество
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" и возможно посетит один из регионов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Помимо этого глава государства проведет совещание с членами правительства.
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общество, россия, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"

Путин проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание
Президент России Владимир Путин проводит заседание - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин проводит заседание. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" и возможно посетит один из регионов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Помимо этого глава государства проведет совещание с членами правительства.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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