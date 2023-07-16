https://ria.ru/20230716/putin-1884458796.html
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 16.07.2023
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" и возможно посетит один из регионов, сообщили РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:55
2023-07-16T13:55
2023-07-16T13:55
общество
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" и возможно посетит один из регионов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Помимо этого глава государства проведет совещание с членами правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"
Путин проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей"