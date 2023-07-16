https://ria.ru/20230716/putin-1884439399.html

Путин объяснил, почему США решились на поставку Киеву кассетных боеприпасов

Путин объяснил, почему США решились на поставку Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 16.07.2023

Путин объяснил, почему США решились на поставку Киеву кассетных боеприпасов

Президент России Владимир Путин, говоря о поставках США Киеву кассетных боеприпасов, заявил, что делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:43

2023-07-16T10:43

2023-07-16T10:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир путин

нато

пентагон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о поставках США Киеву кассетных боеприпасов, заявил, что делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов, кадры выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. "Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще", - сказал Путин. Он напомнил, что "украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а США производят 15 тысяч в месяц". "У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", - заявил Путин. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, владимир путин, нато, пентагон, вооруженные силы украины, в мире