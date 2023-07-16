https://ria.ru/20230716/pushkov-1884419181.html

Пушков раскрыл неожиданную суть стратегии США

Пушков раскрыл неожиданную суть стратегии США - РИА Новости, 16.07.2023

Пушков раскрыл неожиданную суть стратегии США

Искать стратегическую осмысленность во всех действиях США — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле, такое мнение... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T01:18

2023-07-16T01:18

2023-07-16T01:18

сша

китай

алексей пушков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Искать стратегическую осмысленность во всех действиях США — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Американцы, как правило, идут туда, где есть деньги и где их можно получить от торговли или выгодно вложить", — написал политик.По мнению Пушкова, именно такой подход стал причиной участия США в создании военной индустрии гитлеровской Германии, продажи станков Советскому Союзу до "холодной войны" и вкладывания денег в КНР после оттепели в отношениях. По словам политика, во всех этих случаях стратегический интерес уступал желанию получить прибыль."Зачем США в конце 20-го века было нужно усиливать Китай? Потому, что это было выгодно. О стратегических последствиях тогда не задумывались, убеждая себя в том, что по мере роста рыночной экономики политическая система Китая "размягчится" и пойдет по пути западной демократии. И наступит вожделенный "конец истории" во главе с США и ставшим ручным Китаем", — пишет Пушков.В качестве аргумента в пользу политической иррациональности США политик приводит развязанные Вашингтоном многочисленные войны, которые были выгодны для ВПК, но не были таковыми для всей Америки.

https://ria.ru/20230715/mask-1884414012.html

https://ria.ru/20230715/koshmar-1884400704.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, алексей пушков, в мире