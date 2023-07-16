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Пушков раскрыл неожиданную суть стратегии США
Пушков раскрыл неожиданную суть стратегии США - РИА Новости, 16.07.2023
Пушков раскрыл неожиданную суть стратегии США
Искать стратегическую осмысленность во всех действиях США — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле, такое мнение... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T01:18
2023-07-16T01:18
2023-07-16T01:18
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алексей пушков
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Искать стратегическую осмысленность во всех действиях США — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Американцы, как правило, идут туда, где есть деньги и где их можно получить от торговли или выгодно вложить", — написал политик.По мнению Пушкова, именно такой подход стал причиной участия США в создании военной индустрии гитлеровской Германии, продажи станков Советскому Союзу до "холодной войны" и вкладывания денег в КНР после оттепели в отношениях. По словам политика, во всех этих случаях стратегический интерес уступал желанию получить прибыль."Зачем США в конце 20-го века было нужно усиливать Китай? Потому, что это было выгодно. О стратегических последствиях тогда не задумывались, убеждая себя в том, что по мере роста рыночной экономики политическая система Китая "размягчится" и пойдет по пути западной демократии. И наступит вожделенный "конец истории" во главе с США и ставшим ручным Китаем", — пишет Пушков.В качестве аргумента в пользу политической иррациональности США политик приводит развязанные Вашингтоном многочисленные войны, которые были выгодны для ВПК, но не были таковыми для всей Америки.
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сша, китай, алексей пушков, в мире
США, Китай, Алексей Пушков, В мире
Пушков раскрыл неожиданную суть стратегии США
Сенатор Пушков призвал не искать стратегическую осмысленность во всех действиях США