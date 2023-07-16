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На Крите пулей ранили туристку - РИА Новости, 16.07.2023
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Туризм
 
08:38 16.07.2023 (обновлено: 08:39 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/pulya-1884430936.html
На Крите пулей ранили туристку
На Крите пулей ранили туристку - РИА Новости, 16.07.2023
На Крите пулей ранили туристку
Шальная пуля легко ранила туристку из Швейцарии, обедавшую в таверне в селе Апокоронас на Крите, сообщает новостной портал cretalive.gr. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T08:38
2023-07-16T08:39
туризм
в мире
швейцария
крит (остров)
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АФИНЫ, 16 июл - РИА Новости. Шальная пуля легко ранила туристку из Швейцарии, обедавшую в таверне в селе Апокоронас на Крите, сообщает новостной портал cretalive.gr. "Пуля попала в плечо, ранение, к счастью, оказалось легким" - отмечает сайт. Полиция полагает, что пуля была выпущена во время какого-то светского мероприятия, на которых до сих пор действует обычай стрелять в воздух в честь радостного события.
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в мире, швейцария, крит (остров)
Туризм, В мире, Швейцария, Крит (остров)
На Крите пулей ранили туристку

Портал cretalive.gr: на Крите пулей легко ранили обедавшую в таверне туристку из Швейцарии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСтарый венецианский порт в Ираклионе на острове Крит
Старый венецианский порт в Ираклионе на острове Крит - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Старый венецианский порт в Ираклионе на острове Крит. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 16 июл - РИА Новости. Шальная пуля легко ранила туристку из Швейцарии, обедавшую в таверне в селе Апокоронас на Крите, сообщает новостной портал cretalive.gr.
«
"Пуля попала в плечо, ранение, к счастью, оказалось легким" - отмечает сайт.
Полиция полагает, что пуля была выпущена во время какого-то светского мероприятия, на которых до сих пор действует обычай стрелять в воздух в честь радостного события.
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