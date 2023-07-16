https://ria.ru/20230716/pulya-1884430936.html

На Крите пулей ранили туристку

На Крите пулей ранили туристку - РИА Новости, 16.07.2023

На Крите пулей ранили туристку

Шальная пуля легко ранила туристку из Швейцарии, обедавшую в таверне в селе Апокоронас на Крите, сообщает новостной портал cretalive.gr. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T08:38

2023-07-16T08:38

2023-07-16T08:39

туризм

в мире

швейцария

крит (остров)

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АФИНЫ, 16 июл - РИА Новости. Шальная пуля легко ранила туристку из Швейцарии, обедавшую в таверне в селе Апокоронас на Крите, сообщает новостной портал cretalive.gr. "Пуля попала в плечо, ранение, к счастью, оказалось легким" - отмечает сайт. Полиция полагает, что пуля была выпущена во время какого-то светского мероприятия, на которых до сих пор действует обычай стрелять в воздух в честь радостного события.

https://ria.ru/20230408/terakt-1863992009.html

швейцария

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в мире, швейцария, крит (остров)