https://ria.ru/20230716/probka-1884436237.html

Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 1200 машин

Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 1200 машин - РИА Новости, 16.07.2023

Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 1200 машин

За два часа число машин в пробке у Крымского моста увеличилось до 1200, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T09:56

2023-07-16T09:56

2023-07-16T10:23

туризм

тамань (станица)

керчь

общество

республика крым

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. За два часа число машин в пробке у Крымского моста увеличилось до 1200, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте. К семи сутра у въезда на мост со стороны Краснодарского края скопилось 980 машин. "9:00. В очереди со стороны Тамани находятся 1200 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", — говорится в публикации.Со стороны Керчи затруднений не наблюдается.Как поясняли в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили число постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.Крымский мост открыт для легковых авто и туристических автобусов. Все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо через Керченскую паромную переправу, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230710/krym-1883363582.html

тамань (станица)

керчь

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тамань (станица), керчь, общество, республика крым, новости - туризм