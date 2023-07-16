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Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 1200 машин - РИА Новости, 16.07.2023
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Туризм
 
09:56 16.07.2023 (обновлено: 10:23 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/probka-1884436237.html
Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 1200 машин
Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 1200 машин - РИА Новости, 16.07.2023
Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 1200 машин
За два часа число машин в пробке у Крымского моста увеличилось до 1200, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:56
2023-07-16T10:23
туризм
тамань (станица)
керчь
общество
республика крым
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. За два часа число машин в пробке у Крымского моста увеличилось до 1200, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте. К семи сутра у въезда на мост со стороны Краснодарского края скопилось 980 машин. &quot;9:00. В очереди со стороны Тамани находятся 1200 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов&quot;, — говорится в публикации.Со стороны Керчи затруднений не наблюдается.Как поясняли в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили число постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.Крымский мост открыт для легковых авто и туристических автобусов. Все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо через Керченскую паромную переправу, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230710/krym-1883363582.html
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тамань (станица), керчь, общество, республика крым, новости - туризм
Туризм, Тамань (станица), Керчь, Общество, Республика Крым, Новости - Туризм
Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 1200 машин

Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани за два часа выросло до 1200

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. За два часа число машин в пробке у Крымского моста увеличилось до 1200, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте.
К семи сутра у въезда на мост со стороны Краснодарского края скопилось 980 машин.
«

"9:00. В очереди со стороны Тамани находятся 1200 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", — говорится в публикации.

Со стороны Керчи затруднений не наблюдается.
Как поясняли в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили число постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
Крымский мост открыт для легковых авто и туристических автобусов. Все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо через Керченскую паромную переправу, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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ТуризмТамань (станица)КерчьОбществоРеспублика КрымНовости - Туризм
 
 
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