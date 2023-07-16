https://ria.ru/20230716/probka-1884427511.html

Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 980 машин

Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 980 машин - РИА Новости, 16.07.2023

Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 980 машин

Около тысячи машин ожидают проезда через Крымский мост со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T07:19

2023-07-16T07:19

2023-07-16T09:32

тамань (станица)

керчь

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Около тысячи машин ожидают проезда через Крымский мост со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте."В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", — говорится в публикации по состоянию на семь утра.Со стороны Керчи затруднений с проездом не наблюдается.Накануне вечером в пробке со стороны Краснодарского края скопилось около 400 машин, время ожидания проезда составляло примерно час.Как поясняли в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили число постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

https://ria.ru/20230703/krym-1881946227.html

https://ria.ru/20230704/most-1882185406.html

тамань (станица)

керчь

краснодарский край

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тамань (станица), керчь, краснодарский край