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Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 980 машин - РИА Новости, 16.07.2023
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07:19 16.07.2023 (обновлено: 09:32 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/probka-1884427511.html
Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 980 машин
Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 980 машин - РИА Новости, 16.07.2023
Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 980 машин
Около тысячи машин ожидают проезда через Крымский мост со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T07:19
2023-07-16T09:32
тамань (станица)
керчь
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Около тысячи машин ожидают проезда через Крымский мост со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте."В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", — говорится в публикации по состоянию на семь утра.Со стороны Керчи затруднений с проездом не наблюдается.Накануне вечером в пробке со стороны Краснодарского края скопилось около 400 машин, время ожидания проезда составляло примерно час.Как поясняли в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили число постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
https://ria.ru/20230703/krym-1881946227.html
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тамань (станица)
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тамань (станица), керчь, краснодарский край
Тамань (станица), Керчь, Краснодарский край
Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 980 машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопились 980 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Около тысячи машин ожидают проезда через Крымский мост со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте.
"В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", — говорится в публикации по состоянию на семь утра.
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Со стороны Керчи затруднений с проездом не наблюдается.
Накануне вечером в пробке со стороны Краснодарского края скопилось около 400 машин, время ожидания проезда составляло примерно час.
Как поясняли в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили число постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
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