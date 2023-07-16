Рейтинг@Mail.ru
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/probka-1884415993.html
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин - РИА Новости, 16.07.2023
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин
Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 370 в субботу поздно вечером, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T00:05
2023-07-16T00:05
тамань (станица)
керчь
запорожская область
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822514748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91be09ead68508bd99d50fceaa078404.jpg
КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 370 в субботу поздно вечером, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении. В субботу утром на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Кубани находилось около 300 транспортных средств, время ожидания проезда составляло около часа. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html
тамань (станица)
керчь
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822514748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6177fe53a1d9e75602d1e423d24c3b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамань (станица), керчь, запорожская область, авто
Тамань (станица), Керчь, Запорожская область, Авто
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин

Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани вечером увеличилось до 370

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
По Крымскому мосту возобновлено движение. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 370 в субботу поздно вечером, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«
"В очереди со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.
В субботу утром на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Кубани находилось около 300 транспортных средств, время ожидания проезда составляло около часа.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Путин сообщил, что взял на контроль пробку на Крымском мосту
4 июля, 16:18
 
Тамань (станица)КерчьЗапорожская областьАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала