https://ria.ru/20230716/probka-1884415993.html
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин - РИА Новости, 16.07.2023
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин
Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 370 в субботу поздно вечером, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T00:05
2023-07-16T00:05
2023-07-16T00:05
тамань (станица)
керчь
запорожская область
авто
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 370 в субботу поздно вечером, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении. В субботу утром на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Кубани находилось около 300 транспортных средств, время ожидания проезда составляло около часа. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html
тамань (станица)
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тамань (станица), керчь, запорожская область, авто
Тамань (станица), Керчь, Запорожская область, Авто
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин
Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани вечером увеличилось до 370