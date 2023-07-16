https://ria.ru/20230716/probka-1884415993.html

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин - РИА Новости, 16.07.2023

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась до 370 машин

Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 370 в субботу поздно вечером, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T00:05

2023-07-16T00:05

2023-07-16T00:05

тамань (станица)

керчь

запорожская область

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822514748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91be09ead68508bd99d50fceaa078404.jpg

КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 370 в субботу поздно вечером, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении. В субботу утром на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Кубани находилось около 300 транспортных средств, время ожидания проезда составляло около часа. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html

тамань (станица)

керчь

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамань (станица), керчь, запорожская область, авто