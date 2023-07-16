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Буддийский монах предложил обязать регионы строить приюты для животных - РИА Новости, 16.07.2023
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03:33 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/priyuty-1884422548.html
Буддийский монах предложил обязать регионы строить приюты для животных
Буддийский монах предложил обязать регионы строить приюты для животных - РИА Новости, 16.07.2023
Буддийский монах предложил обязать регионы строить приюты для животных
Буддисты против умерщвления животных, нужно обязать регионы России строить приюты для животных и привлекать к ответственности хозяев, которые выбрасывают... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T03:33
2023-07-16T03:33
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Буддисты против умерщвления животных, нужно обязать регионы России строить приюты для животных и привлекать к ответственности хозяев, которые выбрасывают питомцев на улицу, заявил РИА Новости старший администратор центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг (Сергей Киришов). "Буддийское духовенство не поддерживает законопроекты об умерщвлении бездомных животных. Для буддистов любая жизнь важна, ни у кого нет права лишать существо жизни. Но при этом мы прекрасно понимаем, что проблему с бездомными животными необходимо решать, поскольку они страдают, а также могут представлять угрозу для людей и других живых существ", - сказал Йонтен-гелонг. Он отметил, что, поскольку человек обладает развитым интеллектом, "именно человеку и необходимо брать на себя всю ответственность за животных". "Нужны законы, которые будут привлекать к ответственности хозяев, бросающих своих питомцев на улицу. Хозяин также должен нести ответственность за детенышей своего питомца, необходимо разрабатывать механизмы, которые позволят это контролировать. Также необходимо обязать регионы строить приюты для животных и активно пропагандировать доброе, ответственное отношение к животным, начиная с детства. Конечно, это потребует немалых финансовых затрат, но результат того стоит", - предложил Киришов. Он добавил, что "все в мире взаимосвязано", и "убийство животных накладывает определенные отпечатки на сознании человека, не только на того, кто убивает, но и на тех, кто видит или просто равнодушно соглашается". "Все это формирует определенные психологические нормы в человеке, которые омрачают ум человека. Такому человеку уже легче совершать преступления, причинять вред другим. Если мы хотим построить счастливое, гармоничное общество, мы должны свести к минимуму все, что провоцирует появлению омрачающих эмоций, в частности, гнев, злость, равнодушие", - заключил монах. Ранее председатель отдела социального служения Московской городской епархии РПЦ священник Михаил Потокин заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви не поддерживают законопроекты, которые предусматривают умерщвление бездомных животных, а также выступают против идеи наделить регионы правом самим решать, убивать ли бездомных животных, поскольку "надо стараться решать проблему гуманными методами". По его словам, частично решить проблему содержания бездомных животных можно с помощью волонтеров, также "можно чипировать бездомных животных, чтобы отслеживать их", а в городах – оборудовать приюты.
https://ria.ru/20230516/priyut-1872091367.html
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русская православная церковь
Русская православная церковь
Буддийский монах предложил обязать регионы строить приюты для животных

Буддийский монах Йонтен-гелонг: нужно обязать регионы России строить приюты для животных

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Буддисты против умерщвления животных, нужно обязать регионы России строить приюты для животных и привлекать к ответственности хозяев, которые выбрасывают питомцев на улицу, заявил РИА Новости старший администратор центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).
«
"Буддийское духовенство не поддерживает законопроекты об умерщвлении бездомных животных. Для буддистов любая жизнь важна, ни у кого нет права лишать существо жизни. Но при этом мы прекрасно понимаем, что проблему с бездомными животными необходимо решать, поскольку они страдают, а также могут представлять угрозу для людей и других живых существ", - сказал Йонтен-гелонг.
Он отметил, что, поскольку человек обладает развитым интеллектом, "именно человеку и необходимо брать на себя всю ответственность за животных".
"Нужны законы, которые будут привлекать к ответственности хозяев, бросающих своих питомцев на улицу. Хозяин также должен нести ответственность за детенышей своего питомца, необходимо разрабатывать механизмы, которые позволят это контролировать. Также необходимо обязать регионы строить приюты для животных и активно пропагандировать доброе, ответственное отношение к животным, начиная с детства. Конечно, это потребует немалых финансовых затрат, но результат того стоит", - предложил Киришов.
Он добавил, что "все в мире взаимосвязано", и "убийство животных накладывает определенные отпечатки на сознании человека, не только на того, кто убивает, но и на тех, кто видит или просто равнодушно соглашается". "Все это формирует определенные психологические нормы в человеке, которые омрачают ум человека. Такому человеку уже легче совершать преступления, причинять вред другим. Если мы хотим построить счастливое, гармоничное общество, мы должны свести к минимуму все, что провоцирует появлению омрачающих эмоций, в частности, гнев, злость, равнодушие", - заключил монах.
Ранее председатель отдела социального служения Московской городской епархии РПЦ священник Михаил Потокин заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви не поддерживают законопроекты, которые предусматривают умерщвление бездомных животных, а также выступают против идеи наделить регионы правом самим решать, убивать ли бездомных животных, поскольку "надо стараться решать проблему гуманными методами". По его словам, частично решить проблему содержания бездомных животных можно с помощью волонтеров, также "можно чипировать бездомных животных, чтобы отслеживать их", а в городах – оборудовать приюты.
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